Einzelhandel wird für neues Konzept befragt

Wie ist die Einzelhandelssituation in Bad Saulgau zu bewerten? In welchen Angebotsbereichen bestehen noch Entwicklungs- und Ansiedlungspotenziale? Was wären Entwicklungsoptionen speziell für bestehende Leerstände in Bad Saulgau? Dies sind nur einige der Fragen, die mit dem „Praxisorientiertes Einzelhandelskonzept Bad Saulgau“ beantwortet werden sollen. Im Rahmen des Projektes finden ab 28. September bis Anfang Oktober Befragungen aller Einzelhandelsunternehmen statt. Durchgeführt wird das Projekt von der Stadtverwaltung gemeinsam mit der imakomm Akademie GmbH aus Aalen.

„Kein Gutachten, sondern ein belastbares Konzept, wie wir die Rahmenbedingungen an unserem Einzelhandelsstandort weiterhin zukunftsfähig erhalten können, das ist das Ziel“, erläutert Bürgermeisterin Doris Schröter den Sinn und Zweck des jüngst in Auftrag gegebenen Einzelhandelskonzepts. Neben der Fortschreibung des bereits bestehenden planungsrechtlichen Einzelhandelskonzepts sollen auch Berechnung von Entwicklungspotenzialen durchgeführt sowie konkrete Nutzungsoptionen für bestimmte Standortlagen erarbeitet werden.

Eine wichtige Basis für das Konzept ist die Einbindung der bestehenden Einzelhandelsbetriebe in der gesamten Gemeinde. Daher starten ab 28. September mündliche Kurzbefragungen aller Händler in Bad Saulgau. Zentrale Inhalte der wenigen Fragen: Angaben zur Kundenherkunft, der Zufriedenheit aber auch etwaige geplante Veränderungen am Standort. Die Kurzinterviews dauern maximal drei bis fünf Minuten. Mitarbeiter der imakomm AKADEMIE suchen hierfür die Ladengeschäfte der Betriebe auf. Sollten die Betreiber nicht anzutreffen sein, wird ein Fragebogen vor Ort hinterlegt, damit auch diese die Chance haben, sich zu äußern. „Selbstverständlich behandeln wir die Angaben der einzelnen Betriebe absolut vertraulich. Die Angaben liegen dann auch nur der imakomm AKADEMIE vor.“, heißt es seitens der Stadt.