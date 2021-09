Einstelliger Platz wäre Nonplusultra für Sig’dorfs Trainer Spähler

Derbyzeit: Am Samstag empfängt der TSV Sigmaringendorf den SV Sigmaringen (16 Uhr, Sportplatz Sig’dorf). Es ist das Aufeinandertreffen zweier noch ungeschlagener Teams. „Schwäbische Zeitung“-Sportredakteur Marc Dittmann hat sich mit Coach Dieter Spähler (Foto: khb), der im „Dorf“ seine vierte Saison bestreitet, unterhalten.

Herr Spähler, Ihre Mannschaft ist nach drei Spielen noch ungeschlagen. Zufrieden?

Wir haben sieben Punkte aus drei Spielen geholt. Das ist in Ordnung. Zum Auftakt haben wir Ostrach II und Fulgenstadt geschlagen und auch gegen Scheer/Ennetach am vergangenen Wochenende haben wir gut gespielt. Das Ergabnis ist okay. Scheer/Ennetach war spielerisch ein bisschen besser, aber wir hatten die besseren Chancen.

Und jetzt geht es gegen den SV Sigmaringen. Für Sie der Topfavorit in der Liga?

Mit Sicherheit sind der SV Sigmaringen und Laiz die Klubs, die am Ende die Nase vorne haben werden. Sigmaringen ist der Topfavorit.

Da heißt es für Sie wahrscheinlich: Nur nicht dem Gegner ins offene Messer laufen...

Das wollen wir sicher nicht. Im vergangenen Jahr stand es nur 2:1 für Sigmaringen, dann habe ich ein bisschen offensiver umgestellt und auf einmal hieß es 6:1. Diesen Fehler werde ich nicht noch einmal machen. Kontrolliert, eher defensiv. Und dann schauen wir mal. Aber das ist unsere Devise in jedem Spiel. Wir haben eine junge Mannschaft, aber wenn wir unsere Geschlossenheit auf den Platz bringen, werden noch viele Gegner Schwierigkeiten haben. Wir brauchen derzeit aber zu viele Torchancen.

Sie haben aber auch erfahrene Akteure auf dem Platz. Wie die beiden Heimpel-Brüder.

Felix steht uns in der Vorrunde leider nicht zur Verfügung, aber Moritz ist unser Chef auf dem Platz und die jungen Spieler folgen seinen Anweisungen, er ist voll akzeptiert in dieser Rolle. Bei uns spielt er auf der Sechs. Wir spielen mit einer Doppelsechs und er hat den offensiveren Part.

Wie steht es in Ihrem Kader um Urlauber und verletzte Spieler nach der langen Coronaauszeit?

Urlaub haben die Spieler größtenteils in der Pause gemacht. Und bis auf zwei, drei Spieler, bei denen die zweite Impfung noch aussteht, sind alle Spieler geimpft. Aus unserer Sicht die einzige Chance, dass wir die Saison fertig spielen können. Leider fehlt uns derzeit Tobias Göser wegen einer Bänderverletzung und Thomas Kathofer, einer unserer Ersatztorhüter, hat sich am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss zugezogen. Insgesamt sind wir mit fünf Torhütern gut aufgestellt. Leider hat sich Sebastian Röck im Vorbereitungsspiel gegen den SCP auch verletzt. Pascal Engler, beide sind eng beisammen, ist derzeit unsere Nummer eins.

Das Ziel für diese Saison?

So früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Wir haben noch viele junge Spieler, die ihre Fehler machen dürfen. Auch vor dieser Saison haben wir zwei A-Junioren hochgezogen. Wenn es ganz gut läuft, wollen wir uns in Richtung eines einstelligen Tabellenplatzes orientieren. Das wäre das Nonplusultra.