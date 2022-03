Einsatz eskaliert - Frau schlägt und beißt um sich und beleidigt Sanitäter aufs Übelste

Beim Transport in einem Krankenwagen fing eine 38-jährige Frau am Samstagabend in Bad Saulgau massiv an zu randalieren, wie die Polizei in einer Meldung am Sonntagmorgen mitteilt. Die Situation spitze sich mit Eintreffen einer Polizeistreife noch zu.

Demnach schlug die deutlich Alkoholisierte nach dem Rettungspersonal und versuchte diese zu beißen. Außerdem habe sie die Sanitäter aufs Übelste beleidigt. Über den Wortlaut gibt die Polizei allerdings keine Auskunft.

Ein Sanitäter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Rettungskräfte alarmierten die Polizei. Als die Streife am Ort des Geschehens eintraf, ging die Frau laut Polizeiangaben auch auf die Beamten los.

Die Polizisten entschieden daraufhin, der 38-Jährigen Handschellen anzulegen. Dabei gelang es ihr, einem Beamten ins Gesicht zu treten.

Die Frau wurde in eine Spezialklinik verbracht. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte zu.