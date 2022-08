Einladung zum Sommerferienprogramm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ab 16. bis 19. August sind alle Kinder von circa 6 bis 13 Jahren in Bad Saulgau im Garten des evangelischen Gemeindehauses eingeladen, viele Spielmöglichkeiten und kreative Angebote wahrzunehmen.

Das Gelände in der Gutenbergstraße 49 kann von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr frei bespielt werden. Mitarbeiter*innen der Kinderkirche betreuen Spiel- und Kreativangebote und den Escape-Room. Aufsichtspflicht wird nicht wahrgenommen. Ein Elterncafé steht für Eltern bereit, die Ihre Kinder begleiten möchten.

Das Sommerferienangebot ist ein Angebot der offenen Jugendarbeit, das Verantwortliche des EJB (Evangelisches Jugendwerk Biberach) entwickelt haben. In Bad Saulgau wird das Programm in Kooperation mit den Mitarbeiter*innen der Kinderkirche angeboten. Täglicher Tagesabschluss ist eine Andacht für Kinder um 17:30 Uhr. Am Sonntag, den 21. August findet als Abschluss des Sommerferienprogramms ein gemeinsamer Gottesdienst statt.

Interessierte bekommen weitere Information bei georg.goetze@ejwbiberach.de (01623709532) oder Waltraud Gebhardt unter wage1@t-online.de (017654951254).