Einige müssen noch bangen

Ein weiterer Nachholspieltag steht der Kreisliga A 2 am Donnerstagabend ins Haus. Nicht zu vermeiden sind in solchen Fällen die langen Anfahrtswege. Der FC IVE 99 muss nach Bronnen, Bolstern hat auch einen längeren Anfahrtsweg nach Hettingen, Gammertingen muss nach Krauchenwies. Da ist es für Scheer richtig angenehm. Der Weg führt zum künftigen Partner nach Ennetach.

SV Bronnen – FC Inzigkofen/Vil./Eng. (Do., 18.30 Uhr; Nachholspiel vom 18. Spieltag; Vorrunde: 2:5). - Zwei Gewinner des vergangenen Sonntags. Es ist nicht anzunehmen, dass Bronnen noch in die Relegation muss, um aber wirklich sicher zu gehen, braucht der SVB noch ein paar Punkte. Die Gäste haben am zuletzt gezeigt, dass die Platzierung nicht von ungefähr kommt. In Bronnen haben die „99iger“ nicht ganz so viel Platz. Es lauern Probleme.

SV Ennetach – TSV Scheer (Do., 18.30 Uhr; 3:3). - Das vorerst letzte Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine könnte Emotionen wecken. Die Hausherren, die als Partner mit Scheer in die kommende Saison gehen werden, wollen den kleinen Aufwärtstrend fortsetzen. Scheer überprüft die Zuverlässigkeit des kommenden Partners.

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Langenenslingen (Do., 18.30 Uhr; 18.; 0:3). - Der Ton macht die Musik. Am vergangenen Sonntag gab es Schelte, auch für die Zuschauer beider Lager, gelitten hat am Spielfeldrand derweil Fahri Akyildiz. Der setzte alle Hebel in Bewegung, um trotz der vielen Verletzten - einschließlich Öner Topal - eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen zu schicken und dann konzentrieren sich seine Fans und die Spieler auf die gegnerischen Zuschauer anstatt aufs Spiel. Gegen Langenenslingen hat die Truppe die Chance zur Wiedergutmachung. Die Gäste haben am vergangenen Sonntag wieder in ihre Erfolgsspur zurückgefunden.

FC Krauchenwies/Hausen II – TSV Gammertingen (Do., 18.30 Uhr; 18.; 0:0). - Die Hausherren sind auf dem richtigen Weg mit ihrer „Boygroup“. Die muss sich noch besser finden. Die erste Mannschaft schwebt noch in Abstiegsgefahr, Experimente sind da unerwünscht. Gegen Gammertingen kann der Nachwuchs zeigen wie weit er ist. Die Gäste waren ersatzgeschwächt in Engelswies chancenlos. Die Runde ist gelaufen, die SGM-Planungen stehen im Vordergrund. Eine Gefahr für die Moral für die jüngeren Spieler, die als frisch gebackener Pokalsieger aus der U19 kommen.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach – SV Braunenweiler (Do., 18.30 Uhr; 18.; 1:2). - Eine von bisher zwei Niederlagen gab es für den Tabellenführer im Hinspiel. Die Küchler-Elf ist gewarnt. Außerdem sollte man sich nicht schon jetzt auf das Topspiel am kommenden Wochenende konzentrieren. Die Gäste sind schwer auszurechnen und nicht umsonst Sechste. Die Hausherren wollen die Defensive des Aufsteigers unter Druck setzen, der noch immer noch ein negatives Torverhältnis hat.

SV Renhardsweiler – FV Fulgenstadt (Do., 18.30 Uhr; 18.; 0:3). - Beide können sich noch immer nicht sicher fühlen. Die Hausherren haben mit dem Heimvorteil ein kleines Plus, den Heimvorteil. Die Gäste suchen für die nächste Saison einen neuen Übungsleiter. Vefik Alatas sagte am vergangenen Sonntag in Bronnen vielsagend: „Unsere Zeit ist endgültig abgelaufen. Die Werte, die ich zu vermitteln versuche, zählen heute nicht mehr, sodass ich nun auch keine weiteren Angebote mehr anschauen möchte.“ Die Gäste haben also Zeit, sich nach einem neuen Trainer umzusehen.

SG Hettingen/Inn. - SV Bolstern (Do., 18.30 Uhr; 18.; 4:2). - Die Begegnung gab es im Pokal schon einmal. Damals setzte sich Hettingen mit 1:0 durch. Die Gäste wissen also, was einen in Hettingen erwartet. Ein herber Verlust ist der Ausfall von Kapitän Florian Flöß, der am Sonntagabend noch im Krankenhaus behandelt wurde. Die Mannschaft ist aber so gefestigt, dass Trainer Theuer schon am vergangenen Sonntag einigen Spielern eine Verschnaufpause geben konnte. Bolsterns Trainer Reisser mag Wochentagsspiele überhaupt nicht. Einige Spieler fehlen.

Spielfrei: SG KFH Kettenacker