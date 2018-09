Einige Leistungsträger fehlen

Handball-Landesligist TSV Bad Saulgau bestreitet nach dem souveränen Saisonauftakt mit dem 30:19-Erfolg gegen Uhingen und der ärgerlichen 24:29-Auswärtsniederlage gegen Kirchheim zuletzt an diesem Samstag sein drittes Saisonspiel. Gegner ist um 18 Uhr in der Kronriedhalle der TV Altenstadt. Wie Bad Saulgau hat Altenstadt einen souveränen Sieg und eine knappe Niederlage auf dem Konto.

So richtig einordnen können die Bad Saulgauer den Gegner nicht. Zuletzt trafen beide in der Landesligasaison 2015/16 aufeinander. Das Heimspiel konnte der TSV Bad Saulgau mit 24:22-Arbeitssieg knapp für sich entscheiden. Das Rückspiel war eines von nur zwei Spielen, das der TSV in dieser Saison verlor. Jörn Bausch hatte damals mit seinen Treffern dem TSV den Garaus gemacht. Einige Altenstadter Akteure sind auch heute noch dabei, doch der TSV lässt sich von den schweren Spielen der Vergangenheit und der Statistik nicht aus dem Konzept bringen. „Wir müssen unser Spiel machen, Leistung bringen und uns auf unsere Stärken besinnen. Jeder weiß, dass das letzte Spiel schlecht war und jeder ist motiviert und möchte vor eigenem Publikum eine kleine Wiedergutmachung leisten“, sagt TSV-Trainer Matthias Kempf.

In dieser Woche fehlten im Training einige Spieler krankheitsbedingt und auch zum Spiel selbst kann die Mannschaft nur mit reduziertem Kader auftreten. Kreisläufer Patrick Osterc fehlt aus persönlichen Gründen, Patrick Fritz und wahrscheinlich auch Daniel Balan fehlen krankheitsbedingt. Dagegen wird Allrounder Patrick Engler nach seiner schmerzhaften Fingerverletzung zumindest eine Zeit lang ins Spielgeschehen eingreifen können. Wegen der Ausfälle musste Trainer Kempf einige Änderungen in Abwehr und Angriff vornehmen. Dass vor allem die Abwehr bei diesem stark eingeschätzten Gegner hell wach sein muss, ist allen klar. Immerhin belegten die Gäste in der vergangenen Saison den zweiten Tabellenplatz. „Ich weiß, dass Altenstadt ein ausgeglichenes, starkes Team besitzt und dass es sicherlich kein einfaches Spiel für uns wird. Aber wenn bei uns alle ihr Leistungsvermögen abrufen, bin ich zuversichtlich, dass es zu einem Sieg reichen wird“, hofft der Trainer.

In Dirndl oder Lederhose?

Der sportliche Leiter Krischan Hillenbrand trauert ein wenig dem verlorenen Auswärtsspiel nach und setzt diesmal auf Sieg. „Nach dem gelungen Auftakt zu Hause und dem schwierigen Auswärtsspiel in Kirchheim/Teck wollen wir jetzt nachlegen. Jedes gewonnene Spiel gibt der Mannschaft Selbstvertrauen und dann klappt es vielleicht auch mal auswärts. Wichtig wird sein, dass wir auf möglichst allen Rückraumpositionen Torgefährlichkeit ausstrahlen“, sagt Hillenbrand.

Der TSV Bad Saulgau setzt auf lautstarke Unterstützung von möglichst vielen Fans. Der „Hexenkessel Kronriedhalle“ soll seinem Ruf alle Ehre machen. So gibt es für jeden Zuschauer, der seinen Eintritt entrichtet hat und in Lederhose oder Dirndl erscheint, ein Freigetränk. Das Kioskteam hat wiederum eine ganze Menge vorbereitet. Neben den üblichen Käse- und Leberkäswecken gibt es an der Theke auch Wurstsalat. Da schon nachmittags Spiele stattfinden, gibt's auch Kaffee und Kuchen.