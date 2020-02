Einhorn und Glitzer machen müde Kirchenbesucher munter

Der Bim-Bam-Ball der katholischen Kirchengemeinde hat in diesem Jahr auf Tanzshows verzichtet und dafür mehr Textbeiträge ins Programm genommen. Dank hervorragender Darsteller bewegte sich der Stimmungspegel gute drei Stunden auf höchstem Niveau.

Der Spielmannszug der Dorauszunft eröffnete traditionsgemäß den Ball, und die Pfeifer und Trommler brachten den voll besetzten Gemeindesaal durch Rhythmus und Schunkelrunden schnell auf Fasnets-Betriebstemperatur. Die Moderation des Abends schulterte Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller. Zu Beginn ging es um Gottesdienstbesuche: „Wer goht regelmäßig in d‘ Kirch?“ rief er ins Publikum. Da wohl weniger Hände als erwartet in die Höhe schossen, setzte er nach: „An Kirchgang oimol em Johr isch au regelmäßig.“

Derart eingeführt stöckelte Doris Schaudt aus Wolfartsweiler auf die Bühne und mimte eine scheinheilige Kirchgängerin, die, auf einem Bänkchen kniend, den Ablauf des Gottesdienstes ebenso wie die anwesenden Gläubigen durch den Kakao zog. Dabei kamen die Predigt „wo koiner verschtoht“ ins Treffen, „dia nuie Liader, wo koiner kennt“, die zu schlecht geheizte wie geputzte Kirche und dui Müllere, wo bloß en d Kirch goht om ihre nuie Klamotta vorzuführa.“ Bei der Begegnung mit dem Pfarrer (sehr seriös: Anton König) legte sie sofort den Hebel um und säuselte „Herr Pfarrer, ihra Predigt war ja sooo schee, i hätt no stundalang zuhöra könna….“ Die Zuschauer bogen sich vor Lachen.

Mit Edwin Bentele am Akkordeon war Musik angesagt. Er gab gesungene Erinnerungen an die „Alte Zeit“ ohne Internet zum Besten und den Gassenhauer von der “Fischerin vom Bodensee“, in den die Zuschauer kräftig einstimmten. Dann schnauften Rosele und Mariele alias Irmgard Biesel und Theresa Harsch aus dem Bühnenhintergrund, die auf ihrer Wallfahrt dringend eine Pause benötigten. Jetzt galt es, schmerzende Beine mit Salbe zu bearbeiten und mit geweihtem Wasser den Durst zu stillen. Dass Rosele statt der Weihwasserflasche den Geburtstagssekt ihres Sohnes erwischt hatte, bemerkten die beiden zum Vergnügen der Zuschauer recht spät. Da half es auch nicht, dass sie mit dem Lied von „Zwoi a‘ständige Leut“ ihren Ruf retten wollten.

Beim Beitrag „Einhorn.2“ des Pastoralteams waren eine Leinwand plus Beamer im Einsatz. Das Quartett aus den Schwestern Marie-Pasquale und Angela Maria sowie Dekan Müller und Pfarrer Shinto suchte nach Wegen, um die Kirche im Sinne des „Synodalen Weges“ für die Gläubigen attraktiver zu gestalten. Dazu wählten sie die Figur des Einhorns, das schon in uralten Fresken und Bildern als Sinnbild für Jungfräulichkeit und der Besinnung auf das Wesentliche zu sehen ist. Entsprechende Beweise wurden sogleich per Video eingeblendet. Ebenso Vorschläge, die Antoniuskirche ansprechender zu gestalten.

Rosa Plüschkissen mit Glitzer auf den Stühlen? Rosa gefärbtes Weihwasser? „Ich bin für Glitzer!“ ließ Pfarrer Shinto wissen. Schließlich einigte man sich auf den Versuch, die Predigten der beiden Pfarrer per Einhorn-Handpuppen verständlicher zu machen. Natürlich nur mit Glitzer. Auf das bejubelte Einhorn-Szenario ließ Elisabeth Martin ein nettes Plädoyer für die gerade wieder aufgestellten Mitfahrbänkle folgen.

Und Christine Weiß aus Renhardsweiler berichtete als „Frailein Eisele“ aus dem Leben einer alten Dame, deren einziger männlicher Besucher im Jahr der Kaminfeger ist. „Ohne an Ma ka a langs Leba scho recht lang werra.“, stellte sie betrübt fest.

Auch diesmal machten „Babett und Lena“ ihre Aufwartung und erzählten von ihren Erlebnissen während des vergangenen Jubiläumsjahres. Aber was wäre ein Auftritt der beiden ohne Gesang? Schließlich sind manche ihrer Lieder beinahe Kult. Etwa: „Lass bloß dei Wäsch a“, in dessen Refrain das Publikum einstimmte. Manche der anwesenden Männer vernahmen erfreut: „Für mi fängt an Ma bei 90 Kilo a.“