Einfache Lösung für eine komplizierte Baustelle

Komplizierte Baustelle in Bad Saulgau: Der Bau des Gehwegs entlang der Platzstraße bis zum Industriegebiet „An der Hochberger Straße“ in Bad Saulgau stellt die Stadtverwaltung und die beauftragten Unternehmer vor hohe Anforderungen in Sachen Absprachen und Koordination.

Neben verschiedenen Bauherren geht es nicht allein um den Bau eines Geh- und Radweges. Glasfaserkabel oder zumindest die Leerrohre für die Versorgung der Gewerbebetriebe mit schnellem Internet müssen ebenfalls verlegt werden. In seiner jüngsten Sitzung machte der Gemeinderat den Weg frei für einen unbürokratische und damit schnelle Lösung. Dafür wurde bei der Gemeindeprüfungsanstalt nachgefragt, ob dieses Vorgehen möglich ist.

Die Bauarbeiten an dem Geh- und Radweg bis zur Neidleinstraße, dem Zugang zum Industriegebiet „An der Hochberger Straße“, ist in vier Teilabschnitte mit jeweils unterschiedlichen Zuständigkeiten eingeteilt. Mal ist die Stadt zuständig für die Beleuchtung, mal das Kaufland. Mal muss der Bund – es handelt sich um eine Bundesstraße - die Arbeiten finanzieren, mal die Stadt, mal das Kaufland. Den größten Teil der Bauarbeiten entlang des neuen Kauflandmarktes hat das Kaufland vergeben. Den Auftrag erhielt das Bauunternehmen Beller aus Herbertingen. Jetzt fehlen noch die Lückenschlüsse von der Zufahrt zum Toom-Baumarkt bis zum neuen Kaufland und vom Kreisverkehr an der Entlastungsstraße bis zur Neidleinstraße.

Für diese kleineren Stücke ist die Stadt zuständig. Der Gemeinderat machte den Weg frei für ein einfaches Verfahren ohne komplizierte neue Ausschreibung. „Wir sind der Meinung, dass wir das als Anschlussauftrag an die Firma Beller vergeben können“, sagte Projektleiter Manfred Gebhart vom städtischen Bauamt. Das werde schon durch das Volumen der beiden Aufträge deutlich. Rund eine Million Euro investiert Kaufland, die Schließung der noch bestehenden Lücken kostet nur einen Bruchteil, rund 153 000 Euro. Den Zuschlag dafür bekam nun auch das Herbertinger Bauunternehmen. Seit fünf Jahren ist diese Verbindung für Radfahrer und Fußgänger zum Einkaufs- und Industriegebiet an der Hochberger Straße ein Thema.

Eng verknüpft mit dem Thema Geh- und Radweg ist der Anschluss des Gewerbegebiets „An der Hochberger Straße“ ans schnelle Internet. Teilweise wird das parallel mit der Verlegung der Stromtrassen für die Straßenbeleuchtung verwirklicht. Die Versorgung des Gewerbegebiets mit schnellem Internet erfolgt von zwei Übergabepunkten aus. Einer befindet sich in der Platzstraße, der andere bei der Übergabestation der EnBW an der Altshauser Straße. Von hier entwickelt das Ingenieurbüro Schranz die Versorgung mit schnellem Internet im Gewerbegebiet über Hauptverbindungen (Backbone), Verteilerleitungen und Hausanschlüsse. Rund 15 Kilometer an Glasfaserleitungen sind dafür notwendig. Für rund fünf Kilometer werden erst einmal Leerrohre gelegt.

Kosten liegen über Plan

Die Stadt geht derzeit von über 840 000 Euro an Kosten für dieses Breitbandprojekt aus. Der Betrag ist 120 000 Euro höher als geplant. Man könne das aber über Umschichtungen bei anderen Investitionen für die Breitbandversorgung finanzieren, machte der Erste Beigeordnete Richard Striegel deutlich.

Dafür gibt es jetzt klare zeitliche Perspektiven: Bis Mitte Mai soll der Fuß- und Radweg zum Gewerbegebiet fertig sein, das passive Glasfasernetz für das Gewerbegebiet solle Ende Juli 2019 zur Verfügung stehen.