Einfach mal „Danke“ sagen

Als gute Tradition zum Jahresbeginn entwickelt hat sich die „Dankeschönaktion“ des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) im Dekanat Saulgau. Während die Aktion im Januar aufgrund der hohen Coronazahlen verschoben werden musste, kamen nun über hundert Kinder und Jugendliche aus den Kirchengemeinden des Dekanats Saulgau mit großer Vorfreude am Freitagabend ins Kino nach Bad Saulgau, wo sie bereits am Eingang von der BDKJ Dekanatsleitung Saulgau Ralf und Nadine Pusch sowie Dekanatsjugendreferent Chris Schlecht empfangen wurden. Die Resonanz auf die Einladung war groß, sodass Jürgen Burth, der Betreiber des Kinos Saulgau, einen weiteren Kinosaal zur Verfügung stellte, um altersentsprechend für alle Gäste einen Überraschungsfilm präsentieren zu können. Gewappnet mit Popcorn und Getränk waren die überwiegend aus aktiven Sternsingern und Ministranten stammenden Ehrengäste für die Filme „Die Geschichten vom Franz“ sowie „Die phantastische Tierwesen“ bestens gerüstet und durften sich als Dank für ihre unverzichtbare und so wertvolle Arbeit in und für ihre jeweilige Kirchengemeinde zurücklehnen und den Film genießen.

Verbunden mit einem großen Dankeschön seitens des Dekanats an alle Anwesenden, welches von der BDKJ Dekanatsleitung vor dem Film auch nochmals in Form eines spirituellen Impulses bewusst hervorgehoben wurde, war die Dankeschönaktion jedoch noch lange nicht beendet. In einer gemeinsamen Menschenkarawane folgten alle der Einladung von Jugendreferentin der SE Bad Saulgau, Nikola Schmid, in den Garten des Katholischen Jugendhauses, wo ein „Dinnete-Wagen“ für die ganze Truppe leckerer Dinnete frisch zubereitete. Zusätzlich stand das Saftmobil „Juicebox“ des KJR Sigmaringen zur Verfügung, sodass am Ende des Abends alle Beteiligten in sehr glückliche und zufriedene, aber auch stolze und wertgeschätzte Kinderaugen blicken konnten.