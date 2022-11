Einer der schönsten Wanderwege Deutschlands

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Ganzjahres-Tourenprogramm der Seniorengruppe der Sektion Bad Saulgau des Deutschen Alpenvereins (DAV) werden von Januar bis Dezember durchgehend Wandertouren durchgeführt, da sich die Senioren die Wandertage nach dem Wetter aussuchen können und nicht nur ausschließlich im Hauptwandergebiet der Alpen unterwegs sind. So auch bei der Novemberwanderung, die wiederum an einem wunderschönen warmen Herbsttag stattfand. Wanderleiter Franz Strottner führte die sehr große Gruppe von 28 Teilnehmern auf einen der schönsten Wanderwege, der im vergangenen Jahr wohl eine Auszeichnung vom „Deutschen Wanderinstitut“ erhielt, den Traufgang Zollernburg-Panorama-Weg. Der Name ist Programm, da man vom Zeller Horn aus wohl die beste Postkartenperspektive auf die Burg Hohenzollern hat, die Stammburg jenes Adelsgeschlechts, aus dem Preußische Könige und Deutsche Kaiser hervorgingen.

Ausgangspunkt dieser 4,5-stündigen Rundwanderung, bei der die Wandernden 400 Höhenmeter und zwölf Kilometer zurücklegen mussten, war der Parkplatz beim Berggasthof Nägelehaus, mit den weiteren Stationen Stich, Heiligenkopf, Blasenberg, Zollersteighof, Zeller Horn, Hangender Stein und zur Einkehr das Nägelehaus. Bei der Tour war Panorama und immer wieder Panorama angesagt. Ob von der Traufkante herunter auf die weit entfernten Gemeinden im Tal, auf die weltberühmte Hohenzollernburg oder auf die zahlreich exponierten Felsformationen. Der Weg führte entlang an der dramatischen Kante des Traufs mit Rissen, Felsspornen, Klüften und tiefen Schluchten auf wurzelgesäumten Pfaden. Die Wandergruppe konnte erkennen, dass der Trauf auch weiterhin in Bewegung ist, ganz deutlich sichtbar am Hangenden Stein, den man über eine zwei Meter breite Kluft auf einem Steg erreichte.

Die Sektionssenioren waren von der Auswahl der Tour begeistert und können sich jetzt schon auf 22 neue Wandervorschläge im Wanderjahr 2023 freuen, in dem die Sektion Bad Saulgau ihr hundertjähriges Bestehen feiert, als ältester Alpenverein im Landkreis Sigmaringen.