Einer der schönsten Wanderwege Deutschlands

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Tourenprogramms der Alpenvereinssektion Bad Saulgau innerhalb des Deutschen Alpenvereins (DAV) unternahmen zwölf Mitglieder am Pfingstmontag eine Wanderung auf dem Kappelrodecker Hexensteig.

Der Bereich nördlicher Schwarzwald war bisher wenig vom Tourenprogramm des DAV Bad Saulgau abgedeckt. Tourenführer Dr. Thomas Birkle wählte für seinen Einstand gezielt diese Tour im „Achertal“ zwischen „Badischer Weinstraße“ und dem „Nationalpark Schwarzwald“ aus. Der Kappelrodecker Hexensteig ist ein bekannter Wanderweg am Rande des Schwarzwalds und ist nominiert für Deutschlands schönsten Wanderweg in 2022.

Die Tour war durchaus anspruchsvoll, geizte aber nicht mit wunderbaren Eindrücken. Die Tourenlänge betrug 20 Kilometer. Anstelle eines Gipfels erfolgte die Einkehr in der idyllisch gelegenen Vesperstube Fiesemichl. Wir folgten der offiziellen Tour, nach über sieben Stunden Gehzeit legten am Ende alle Teilnehmer 700 Höhenmeter zurück.

Startpunkt war am Zuckerbergschloss, von dort ging die Gruppe zwischen Weinbergen hinauf, vorbei an Höfen, die ihre Produkte wie Kuchen und Getränke, teilweise in Wasserbrunnen gekühlt, anbieten, vorbei an einem Hexensessel, durch einen Hexenwald, an zwei Kriegergedenkstätten, die an die sinnlosen Gefallenen in den letzten Kriegstagen erinnern, immer wieder mit wunderbaren Ausblicken Richtung Rheintal, in der Ferne das Straßburger Münster vor der Silhouette der Vogesen, welches trotz der Entfernung von 25 Kilometern noch klar erkennbar war.

Auf dem Rückweg konnte man über einen westlich verlaufenden Wanderweg einen Blick auf den Hauptkamm des Schwarzwaldes erhaschen, mit einem atemberaubenden Panorama von der Hornisgrinde bis zur Alexanderschanze. Als Höhepunkt der Tour kann der Hexentanzplatz bezeichnet werden. Ein Hexenhaus dient als Vesperstube und ein größerer Hexenbesen steht dort abflugbereit für Hexen zur Verfügung.

Zum Ende ging es durch Weinreben und an Blaubeerensträuchern vorbei zu einer Brennerei. Die Herstellung von Schnaps ist ein wichtiger Nebenerwerb von Landwirten. Ihre Produkte werden entlang des Wanderwegs in Holzhütten angeboten. Kassierer gibt es nicht, man hat noch Vertrauen, dass fair von den Kunden bezahlt wird.

Eine weitere Tour in Richtung Schwarzwald ist für Herbst 2022 geplant. Dort stehen ein Besuch der Allerheiligenwasserfälle und Besteigung des Schliffkopfs auf dem Tourenprogramm.