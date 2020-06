Eineinhalb Stunden Profi-Training

Die ProKeeperAkademie lädt zu einer Informationsveranstaltung ins Waldstadion nach Neufra/Donau ein. Im Rahmen eines so genannten „C.A.T.C.H.I.N.G.-Events“ bietet die ProKa am 4. Juli, zwischen 9 und 12 Uhr, ein kostenloses Torwarttraining an, in dessen Rahmen jugendliche Torspieler (ab neun Jahren) und Erwachsene (ab 16 Jahren) eine Einheit mit den Akademietrainern absolvieren können. Dabei sollen erste Eindrücke in die kommende Torwarttrainerausbildung und deren Inhalt auf dem Spielfeld vermittelt werden. „Nach der coronabedingten Absage des Torspielertags im Frühjahr 2020 möchten wir den Torspielern und Torwarttrainern aus der Region auch wieder die Möglichkeit geben, aktiv zu werden“, sagt Initiator Thomas Deutsch. Neben den Torspielern sind alle Interessenten, sowie Vereinsvertreter, aber auch Torspieler und deren Trainer eingeladen, sich an verschiedenen Infopoints über Torwarttrainerausbildung, Torspielertag, Trainingsgruppen, den Wissensaustausch zu torspielerspezifischen Kompetenzen und zur Persönlichkeitsentwicklung und damit über das Angebot der Akademie zu informieren. Die Veranstaltung kann nur unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes stattfinden. Diesbezüglich sind die ablauforganisatorischen und hygienischen Vorkehrungen am Eingang der Sportstätte zu beachten und ein Mundschutz mitzuführen.

Ab 9.45 Uhr bis 11.30 Uhr stehen die Trainingseinheiten auf dem Programm. Den Abschluss der Veranstaltung bilden ein Abschlusswettkampf und die Siegerehrung.