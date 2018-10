Eine Spielecke für die Kleinen der Mitarbeiterinnen

Mit einer Kinderspielecke möchte die Vinzenz von Paul gGmbH Mitarbeiteren die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderziehung erleichtern. Wenn eine Besprechung ansteht, können die Kinder künftig mitkommen.

Seit kurzem schmücken bunte Buchstaben die Glaswand im Erdgeschoss des von Vinzenz von Paul geführten Seniorenwohn- und Pflegeheims St. Antonius in Bad Saulgau. „Kinderecke“ ist zu lesen. „Als familienfreundliches Unternehmen ist es uns sehr wichtig, unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit zu bieten Ihre Kinder mit zu Besprechungsterminen zu bringen“, freut sich Elena Rau, Hausleitung der Einrichtung der Vinzenz von Paul. Durch Spenden und großes Engagement der Mitarbeiter entstand die neue Kinderecke. In farbigen Kisten sind viele Spielsachen und Kinderbücher zu finden, extra Sitzgelegenheiten laden zum dortigen Spielen ein. „Schön ist es auch die Freude der Besucher und Bewohner zu sehen, wenn spielende Kinder uns alle hier bereichern“, so Rolf Domakowski, Pflegedienstleitung. Für viele Mitarbeiter sei es sehr hilfreich, wenn sie wissen, dass ihre Kleinen etwa zu Besprechung mitkommen können.