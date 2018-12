Eine schöne Einstimmung aufs Fest

Bad Saulgau - In der Christuskirche in Bad Saulgau hat der evangelische Kirchenchor am Sonntag seine Zuhörer mit einem musikalisch und geistlich gelungenen Adventskonzert beeindruckt. Chorleiterin Dirigentin Heidrun Boll vermochte es, die Inhalte der verschiedenen Lieder je nach Strophe besonders zu interpretieren und dies auch im Chor umzusetzen. Dieser zeigte eine große klangliche Homogenität, große Tonreinheit und sehr viel Ausdrucks-kraft.

In dem bekannten Lied „Es kommt ein Schiff, geladen ...“ wuchs die Lautstärke an bis der „Anker haft`auf Erden“, dann wird es geheimnisvoll und leise. Sehr anspruchsvoll gesetzt sind die beiden Silcher-Lieder „Wie soll ich dich empfangen“ und „Ehre sei Gott“; der Kirchenchor sang sie ausdrucksstark.

Verhalten erklang „Maria durch ein Dornwald ging“, erst als die „Dornen Rosen getragen“ haben, wurde es laut, ja hart. Sehr lebendig sang der Kirchenchor „Wisst ihr noch, wie es geschehen“ von Christian Lahusen und später auch „Enatus est Emanuel“ von Prätorius.

Mit einer schönen „Pastorale“ von Felice Giardinin präsentierte sich die Streichergruppe aus Alexandra Balzer und Wiktoria Wasilewska an der Geige, Ekkehard Keil am Cello und Olga Balzer am Klavier. Sie begleiteten auch den „Quempas“ („Den die Hirten lobeten sehre“) von Prätorius.

Viel Lob und Dank waren aus den beiden Bach-Chorälen „Brich an, du schönes Morgenlicht“ und „Uns ist ein Kindlein heut geborn“ zu vernehmen. Markant erklang das „Psalite“, getragen und fromm das „Es ist ein Ros entsprungen“, bei dem den ersten Vers auch die Gemeinde mitsang, so wie auch schon vorher „Tochter Zion“, „Lobt Gott, ihr Christen“ und „Komm, o mein Heiland“.

Bei „Ihr Christen, freuet euch“ und „Fröhlich soll mein Herze springen“ begleitete wieder die Streichergruppe. Beeindruckend waren auch die Verse des Liedes „Macht hoch die Tür“, die Arnhild Schuchert vortrug. Pfarrer Paul Bräuchle sprach am Ende des Abend ein Gebet und gab den Segen. Für den lange anhaltenden Beifall bedankte sich der Chor mit J.S. Bachs „Ich steh an deiner Krippen hier“. Fazit: Eine schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest.