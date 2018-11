Eine Frau will Männer singen hören

Im Restaurant am Markt hat der Männerchor Bad Saulgau am Samstag das Jubiläum seines 40-jährigen Bestehens gefeiert. Alle früheren Dirigenten feierten mit.

Im Herbst 1978 hat Beate Rimmele in der Zeitung zur Gründung eines Männerchors aufgerufen. Am 17. November fand die Gründungsversammlung statt, am 24. November probte der Chor zum ersten Mal im Gasthof „Kreuz“ in Wolfartsweiler. Frauen als Chorleiterin waren damals noch völlig unüblich, wie Beate Rimmele betonte. Außerdem gab es in Saulgau bereits zwei Männerchöre: den „Frohsinn“ und den „Liederkranz“. Die Männerchor-Sänger waren alle recht jung, in den Spitzenzeiten hatte der Chor 49 Sänger.

Joachim Farger, der Vorsitzende des Chors, hatte anfangs viele geladene Gäste begrüßt, etwa Stadtrat Thomas Zimmerer, der im Auftrag von Bürgermeisterin Schröter kam und ein langjähriger Förderer des Vereins ist, und viele ehemalige Sänger, Ehrenmitglieder und Freunde. „Mit 40 kommt man ins Schwabenalter und wird gscheid“ schmunzelte Joachim Farger.

Er freute sich, dass alle vier Chorleiter gekommen waren, die der Chor „genossen oder verschlissen“ habe. Beate Rimmele hatte den Chor bis 1999 geleitet. Ihr Nachfolger wurde Friedolin Rauscher aus Tiefenbach. Im Januar 2011 übernahm Christian Vogt aus Ulm den Chor, den er im März 2017 wieder verließ. Im September letzten Jahres gewann der Männerchor mit dem Kirchenmusiker Volker Bals einen neuen Leiter. „Wir singen alle gerne unter der Fuchtel von Volker“, witzelte Jo Farger. „Wir sind viele Alfa-Tiere, aber jeder ordnet sich unter für den gemeinsamen Chorklang.“

Gute Konzerte, schöne Reisen

Neben vielen erfolgreichen Konzerten – etwa die „Musikalische Weinprobe 2005, das Sakrale Konzert mit der Stadtmusik 2007 oder das Mendelssohn-Projekt mit 180 Sängerinnen und Sängern 2011/12 – machte der Chor auch viele schöne Reisen, die auch mit Auftritten verbunden waren. So war der Männerchor mehrmals in Himmelberg aber auch in Italien, Mallorca, Neapel, Sizilien, Madrid, in Portugal, Irland und in Prag. Dieses Jahr machte der Chor mit dem neuen Dirigenten Volker Bals eine Reise ins Baltikum. Auch nahm der Chor an drei Chorwettbewerben in Esslingen, Ochsenhausen und Limburg teil.

Eugen Kienzler, Geschäftsführer des Oberschwäbischen Chorverbands, verlieh an drei „Sänger der ersten Stunde“ silberne Ehrennadeln für 40-jährige Sängertätigkeit: Edi Baur war Gründungsmitglied und viele Jahre Stimmführer im ersten Tenor.

Unvergessen sind seine Fasnets-Auftritte. Ernst Engenhart ist im Februar 1979 in den Männerchor eingetreten , war Stimmführer im ersten Bass und sieben Jahre lang Schriftführer. Karl Rothmund ist einer den wenigen Sänger, die seit der Gründung aktiv mitsingen und ist seit neunundzwanzig Jahren Kassenprüfer. Auch Joachim Farger bekam eine Ehrung für besondere Verdienste, weil er seit 22 Jahren den Chor leitet. Der stellvertretende Vorsitzende Dietmar Schorpp hob die Verdienste Fargers heraus. Farger hat „zielorientiert, entscheidungsfreudig und durchsetzungsfähig“ gearbeitet, etwa als er drei neue Chorleiter gesucht und gefunden habe, ebenso bei der Organisation der vielen Reisen und der Konzert-Highlights.

In einer gelungenen Präsentation stellte Albert Arnold die vierzigjährige Geschichte des Chors mit vielen oft witzigen Bildern und Filmszenen vor. Freilich war auch zu sehen, wie die Männer immer älter wurden und es waren in den letzten Jahren auch Todesanzeigen zu sehen. Natürlich gab der Chor auch einige wenige Lieder zu Gehör. Das Jubiläumskonzert findet am 27. Januar 2019 im Stadtforum Bad Saulgau statt.