Einbrüche in Schrebergärten

Zu zwei Einbrüchen in Gartenhäuser ist es im Verlauf der vergangenen Woche in einer Schrebergartensiedlung im Glockeneichweg in Bad Saulgau gekommen. In beiden bekannten Fällen drangen die Täter durch ein Fenster in die Gartenhäuser ein. Die Tatzeit kann in einem Fall auf den Zeitraum zwischen 3. Dezembember12.30 Uhr und 4. Dezember um 12.30 Uhr eingeschränkt werden, im zweiten Fall zwischen dem 2. Dezember, und 4. Dezember um 16.44 Uhr. Nach aktuellem Sachstand wurde in beiden Fällen kein Diebesgut erbeutet, es entstand jedoch Sachschaden. Besitzer anderer Schrebergärten im Bereich der Tatörtlichkeit werden gebeten ihre Gartenhütten auf Einbruchspuren zu überprüfen.