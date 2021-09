Einbrüche in Bad Saulgau: Polizei fahndet nach Serientätern

Im Bereich Bad Saulgau wurden in der Nacht auf Dienstag mehrere Einbrüche begangen - die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Im Zuge der Ermittlungen wurden zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Einbrüchen in eine Bäckerei in der Eckstraße sowie in die Beurfsschule im Wuhrweg wurden nun weitere Einbrüche in eine Gastronomie in der Hauptstraße, eine Bäckerei in der Kaiserstraße und eine Schule in der Geschwister-Scholl-Straße gemeldet.

Zudem wurde vermutlich von denselben Tätern ein schwarzer 1er BMW mit Sigmaringer Kennzeichen vom Gelände eines Autohändlers in der Schwarzenbacher Straße entwendet. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Zeugen, die in der Tatnacht an den genannten Orten Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, sich unter der Telefonnummer 07581/482-0 zu melden.