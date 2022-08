Einbruch in Schulverbund und in Jugendhaus

In den frühen Morgenstunden des Montags, zwischen 4 Uhr und 6 Uhr, brach ein unbekannter Täter zunächst in der Schützenstraße in ein Gebäude des Walter-Knoll-Schulverbunds ein. Der Täter verschaffte sich durch ein Fenster Zugang zum Gebäude und entwendete in den Büroräumlichkeiten Bargeld in zweistelliger Höhe und mehrere Schlüssel. Daraufhin verschaffte sich der Unbekannte ebenfalls durch ein Fenster Zugang zum Jugendhaus in der Schützenstraße. In diesem hebelte er eine weitere Holztür auf und stahl Bargeld sowie Elektrogeräte. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen der Einbrüche und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder verdächtige Personen in der Schützenstraße wahrgenommen haben, sich unter Telefon 07581/48 20 zu melden.