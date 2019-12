Einbrecher steigt über Terrasse ein

Ein unbekannter Täter hat sich am Dienstag zwischen 15 Uhr und 19.45 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Doppelhaushälfte in der Bogenweilerstraße in Bad Saulgau verschafft. Der Täter hebelte die Terrassentür auf, betrat das Innere des Hauses und durchwühlte dort mehrere Zimmer. Mit einer Metallkassette verließ der Unbekannte anschließend wieder das Gebäude. Wer zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Telefonnummer 07581/48 20, zu melden.