Einbrecher erbeutet Bargeld und Wertgegenstände

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Wohnhaus in der Riedstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei durchwühlte der Täter mehrere Räumlichkeiten im Erdgeschoss und entwendete neben Bargeld auch Wertgegenstände. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet Zeugen, die zum angegebenen Zeitpunkt, insbesondere zwischen 21 und 7.45 Uhr, Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnumer 07581/482-0 zu melden.