In das derzeit unbewohnte Pfarrhaus in der Pfarrgasse in Bad Saulgau sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bislang unbekannte Personen eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Gegenstände im Gesamtwert eines dreistelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter Telefonnummer 07581/48 20 um sachdienliche Hinweise.