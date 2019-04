Einbrecher dringen in Bürogebäude ein

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 5 Uhr, in das Verwaltungsgebäude eines Betriebs in der Mackstraße in Bad Saulgau eingedrungen. Sie schlugen dafür die Glasscheibe eines Fensters ein. Dort durchsuchten sie die Büroräume und brachen auf der Suche nach Bargeld mehrere Büroschränke auf. Die Täter erbeuteten nach bisherigen Feststellungen kleinere Geldbeträge. Hinweise zu diesem Einbruch erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefonnummer 07581/48 20.