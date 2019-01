Ein Wegesucher führt zu Fuß nach Ligurien

Der in Weingarten geborene Jochen Ebenhoch organisiert in diesem Jahr eine Weitwanderung von Weingarten ans ligurische Meer in Italien. In fünf über das Jahr verteilte Wochenetappen soll das Ziel in Italien nach 715 Kilometern auf teilweise nur Einheimischen bekannten Wegen erreicht werden. Es ist auch möglich, Teiletappen mitzuwandern. Zum vierten Mal organisiert Ebenhoch diese Tour. Aus Erfahrung weiß er, dass es aus der Region Bad Saulgau viele interessierte Mitwanderer gibt. Deshalb stellt er die Wanderung bei einem Vortrag am Donnerstag im Schwarzen Adler in Bad Saulgau vor. Eine Rolle bei dieser Tour spielt das asiatische Land Kirgisien.

Kirgisien ist ein Land weit im Osten und von Bad Saulgau und auch von Weingarten viele tausend Kilometer entfernt. Damit dürfte im Normalfall das Wissen über dieses Land erschöpft sein. Vielleicht noch, dass wer dort hin will, am schnellsten mit dem Flugzeug dort hingelangt, eventuell nehmen Abenteuerlustige auch Bahn oder Auto.

Jochen Ebenhoch denkt nicht daran. Vor acht Jahren machte er sich mit seiner aus Kirgisien stammenden Frau zu Fuß auf den Weg nach Kirgisien. Mit Ausnahme von Fähren haben sie nur ein Fortbewegungsmittel: die eigenen Beine. Ungewöhnlich ist auch der Weg. Statt direkt nach Osten wanderte das Paar erst einmal viele hundert Kilometer nach Süden: Ligurien, Korsika, Sardinien, Süditalien. „Wenn wir möglichst schnell ankommen wollten, hätten wir nach Osten gehen müssen“, sagt der 52-Jährige. Um das schnelle Ankommen geht es ihm nicht.

Landkarten und Satellitenbilder

„Wegführung hat etwas mit der Seele zu tun“, sagt er. In diesem Jahr wandern seine Frau und er weitere ein bis zwei Wochen. Von Aserbeidschan geht es in Richtung Iran und Turkmenistan. Wege recherchiert er mit Hilfe von Landkarten, wertet Satellitenbilder aus und, ganz wichtig, spricht mit Einheimischen.

So suchte er Wege auf dieser Kontinentalwanderung auch beim ersten Abschnitt zwischen Weingarten und Ligurien. Was er dort entdeckt hat, nicht nur an Wegen, auch an Rezepten hat der Weingartner in einem Buch Via Liguria mit schönen Bildern zusammengefasst. Gruppen führt er auf diesen Wegen.

Inzwischen ist die vierte Wandergruppe fast am Ziel. Im Mai startet eine neue in Weingarten. Ein bisschen Abenteuer verspricht er, Spaß am Wandern im Team und viele Begegnungen mit Menschen. Das ist es, was Jochen Ebenhoch wichtig ist und was er an seine Mitwanderer weitergeben möchte. „Sie kommen durch viele Landschaften, die mit uns zu tun haben“, erzählt der 52-Jährige, der im Hauptberuf als Chemiker in einem mittelständischen Unternehmen in Bayern arbeitet. „Die Teilnehmer können auf der Route eine ganz besondere Art von Kässpätzle kennenlernen“, verspricht der Wanderführer. Eine „Kulturpilgerwanderung“ nennt er diese Art des Wanderns, verbunden mit dem Kennenlernen der Kultur, insbesondere der kulinarischen. In seinem Buch, das er über die Via Liguria auf über 160 Seiten beschreibt, sind zahlreiche Rezepte abgedruckt, die er während seiner Wanderungen gesammelt hat.

Kultur geht durch den Magen

Nicht die großen kulinarischen Highlights seien das, sondern „Dinge in kleinen Lokalen, die die Einheimischen gerne essen“. Auch die Wegeführung ist eine Besonderheit. Fünf Mal ist Jochen Ebenhoch die Strecke inzwischen gegangen. Die jetzige Route weicht stark von der ersten Wanderung auf dem Weg nach Kirgisien ab. „Die aktuelle Wegführung ist schöner“, sagt Ebenhoch. Unter anderem italienische Pilzesammler hätten alte Wege gezeigt. Und die Voraussetzungen für Teilnehmer? „20 Kilometer sollte man schon gehen können“, sagt Ebenhoch. Auch das tageweise Mitwandern ist möglich. Die meisten Wanderer der bisherigen Touren lagen in der Altersgruppe zwischen 50 und 80 Jahren. Wichtig ist auch die Nacharbeit: Jeder Teilnehmer erhält eine CD mit den Fotos, Antworten auf Fragen nach bestimmen Pflanzen und Tieren, die während der Wanderung nicht beantwortet werden konnten, werden nach Abschluss der Tour nachgeliefert.

Das alles wird Jochen Ebenhoch im Detail erklären. Für den Raum musste er Miete bezahlen. Deshalb verlange er für den Vortrag Eintritt. „Ich muss schon schauen, dass ich meinen Aufwand gedeckt bekomme.“