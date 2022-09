Ein Vierkampf beschließt die Saison

Den Turnier-Saisonabschluss der Reiter richtet an diesem Wochenende der Reit- und Fahrverein Herbertingen aus. Mit einem Dressur– und Springturnier mit Vierkampf für alle Altersklassen am Samstag/Sonntag, 10./11. September, zu dem über 250 Nennungen eingegangen sind. Gestartet wird in Staffeln oder einzeln. Diese Ergebnisse werden in eine Serie eingerechnet. Das gilt für den Spring- als auch für den Dressur-Wettbewerb, die an beiden Tagen auf der Reitanlage in Herbertingen ausgetragen werden. Auch in diesem Jahr sind wieder Vierkämpfer aus der Schweiz am Start. Sie sind es gewohnt, dass sie fremde Pferde beim Springen und der Dressur unter ihrem Sattel haben. „Wir können unsere Freunde aus der Schweiz mit entsprechendem Pferden ausstatten“, sagt Josef Heinzelmann, Vorsitzender des RFV Herbertingen. Er freue sich, über die vielen Teilnehmer aus der Region. Für die Zuschauer sei es eine Abwechslung, den Staffeln beim Springen und in der Dressur zuzuschauen und die Sportler beim Laufen und Schwimmen anzufeuern. Die Reit- und Laufwettbewerbe finden auf dem Turnierplatz im Freien statt.