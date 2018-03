Nach dem Auftakt am Gründonnerstag mit dem 2:2 zwischen dem SV Hohentengen und dem FV Schelklingen-Hausen stehen am Karsamstag und am Ostermontag in der Fußball-Bezirksliga sechs weitere Nachholspiele an. Drei Mannschaften müssen gleich zweimal ran: der FC Mengen, die Sportfreunde Hundersingen und der FC Laiz. Ein zweites Mal „ran“ darf auch der FV Schelklingen-Hausen, hat aber nach dem Matc am Donnerstag wenigtens vier Tage Pause.

Spiele am Samstag:

FC Mengen – SV Ebenweiler (Sa., 15 Uhr; Nachholspiel vom 14. Spieltag). - Beide Mannschaften sind gut aus der Winterpause gekommen. Der Spitzenreiter hat aus den vergangenen drei Spielen die Optimalpunktzahl von neun Zählern geholt. Der Gast gewann zwar „nur“ zweimal, ist aber auf dem aufsteigenden Ast und darf von den Mengenern nicht unterschätzt werden. Durch den Sieg in Hohentengen hat sich der SV Ebenweiler immerhin auf den Relegationsplatz vorgeschoben. Ein Punktgewinn beim Topfavoriten wäre nun wünschenswert. Und: Am 7. August 2016 gewann der SV Ebenweiler in Mengen mit 4:1. Vielleicht gelingt eine Überraschung?

Spfr. Hundersingen – SG Altheim (Sa., 15 Uhr; 14.). - Der Fünfte empfängt den Achten. Beide Mannschaften spielen als Aufsteiger eine sehr gute Rolle. Der Gastgeber hat die Winterpause gut verkraftet, hat noch Chancen auf den Relegationsplatz, muss dazu aber seine Nachholspiele gewinnen, dann sind die Sportfreunde sogar deutlich Zweiter. Hundersingen ist gut drauf, feierte im ersten Spiel 2018 einen klaren 4:0-Sieg gegen Krauchenwies. Die Superheimbilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen, soll auch nach der Partie am Ostersamstag fortgeführt werden.

FV Bad Schussenried – FC Laiz (Sa., 15 Uhr; 14.). - Beide Klubs hatten höhere Ambitionen. Der Gastgeber rangiert auf Rang zehn. Zuletzt zeigte die Defensive (beim 3:4 gegen Altshausen) große Schwächen. Gegen den Tabellennachbarn muss der sechste Sieg geholt werden. Der Gast überraschte am letzten Spieltag mit einem torlosen Remis beim SV Uttenweiler. Bei der letzten Partie in Schussenried seigte der FC mit 1:0. Gelingt der zweite Auswärtssieg, kann der Abstand nach untern vergrößert werden.

Spiele am Montag:

FV Schelklingen/Hausen – FC Mengen (Mo., 14 Uhr; 15.). - Für den FV wird es langsam eng. Ein Punkt aus zwei Rückrundenspielen ist zu wenig, wenn der Klassenerhalt gesichert werden soll. Gegen den Topfavoriten wäre eine Überraschung wünschenswert. Ob der FC sich nach achtzehn ungeschlagenen Partien in Schelklingen eine Blöße gibt, ist fraglich. Bei zwölf noch ausstehenden Spielen, muss der FC nur acht gewinnen, um den Titel zu holen. Der neunte Auswärtssieg ist somit fest eingeplant.

SV Bad Buchau – TSG Rottenacker (Mo., 15 Uhr; 14.). - Der SV schnuppert wieder Morgenluft. Der Sieg gegen Altshausen und der Punktgewinn gegen Neufra haben den SV an die untere Tabellenhälfte herangebracht. Gegen den leicht schwächelnden Tabellenvierten kann der SV die gute Form bestätigen. Die TSG hat aus den letzten beiden Partien nur einen Punkt geholt und scheint verunsichert zu sein. Aus den letzten vier Vergleichen am Federsee, ging die Heimmannschaft dreimal als Gewinner (3:2, 3:0, 3:0) vom Platz.

Spfr. Hundersingen – FC Laiz (Mo., 15 Uhr; 17.). - Beide Klubs müssen die Strapazen vom Ostersamstag verarbeiten. Die Platzherren gehen dank der guten Heimbilanz als klarer Favorit in die Partie. Die Gäste kämpfen um jeden Punkt, damit man nicht in den Abstiegssog kommt. Die Sportfreunde haben im Jahr 2018 noch keinen Gegentreffer hinnehmen müssen.