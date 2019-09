Ein Trio ist noch ungeschlagen

Die Rekordmarke aus der Saison 2012/’13 (47 Tore an einem Spieltag) ist am Donnerstagabend egalisiert worden. Die beiden Tore in der Partie der SG Hettingen/Inneringen gegen den FV Altheim (2:0) waren die Tore 46 und 47 des dritten Spieltags. Vier Mannschaften sind noch ungeschlagen: Riedlingen, Neufra, Uttenweiler und die SGM/SC Blönried/SV Ebersbach. Am Samstag gibt es das Gipfeltreffen des TSV Riedlingen gegen den SV Uttenweiler. Am Tabellenende warten zwei Mannschaften noch auf den ersten Ligasieg, die TSG Ehingen und die SGM SW Rottenacker/Munderkingen.

FV Altshausen - SV Bad Buchau (Sa., 17 Uhr). - Die Tagesform wird wohl die Partie entscheiden. Die Gäste haben einiges gutzumachen. Die 1:7-Heimschlappe gegen Riedlingen muss verarbeitet werden. Beim FVA klemmt es in der Offensive. Bislang erzielten die Schwarz-Gelben erst einen Treffer. In der vergangenen Saison siegte der FVA mit 3:1.

TSV Riedlingen - SV Uttenweiler (Sa., 17.30 Uhr). - Der TSV rockt die Liga. In drei Spielen erzielte die Hermanutz-Elf 16 Tore. Nun geht es gegen den Tabellendritten, der auch noch ungeschlagen ist (ein Sieg, zwei Remis). Im bislang letzten Heimspiel gegen den Uttenweiler siegten die Rothosen (3:0). Auch am Samstag spricht die aktuelle Form und das Selbstvertrauen für einen TSV-Sieg. Denis Altergot (6 Tore) und Pascal Schoppenhauer (5) führen die Torjägerliste der Liga an. Die Gäste bauen auf gute Defensivarbeit. So will die Wiest-Elf punkten.

FC Krauchenwies/Hausen - SG Öpfingen (Sa., 18 Uhr). - Eine derbe 3:8-Schlappe kassierte der FCK/Hausen in Hundersingen. Die FCK-Defensive kassierte nun schon 13 Treffer in drei Begegnungen. Gegen Aufsteiger Öpfingen muss der zweite Saisonsieg her. Das bislang letzte Aufeinandertreffen 2013 endete mit einem 3:1-Sieg für Krauchenwies. Die Gäste sind mit vier Punkten aus drei Spielen gut gestartet.

FV Neufra/D. - SGM SW Rottenacker/Munderkingen (So., 15 Uhr). - Noch ist der FVN ohne Niederlage in der Liga. Nach dem 4:4 in Ehingen am vergangenen Wochenende in der Liga, unterlag die Rederer-Elf allerdings im Pokal gegen die TSG mit 1:3. Gegen Rottenacker hat der FVN in den jüngsten beiden Partien keinen Treffer erzielt (0:0, 0:1). Gegen die neu formierte SGM soll der dritte Saisonsieg folgen. Ein Auge müssen die Platzherren auf die Defensive (neun Gegentore bislang) legen.

SV Hohentengen - TSG Ehingen (So., 15 Uhr). - Mit einem Punkt kam Hohentengen vom Auswärtsspiel bei Aufsteiger Öpfingen (3:3) zurück. Gegen den noch sieglosen Gast soll nun der zweite Saisonsieg her. In den jüngsten drei Heimspielen gegen die TSG Ehingen konnten die Platzherren aber keinen Sieg einfahren (zwei Remis, eine 0:4-Niederlage). Mit dem Sieg in Neufra im Pokal im Rücken wollen die Gäste nach dem mageren Saisonstart den ersten Dreier einfahren.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - SG Hettingen/Inneringen (So., 15 Uhr). - Der Gastgeber will seine ungeschlagene Serie fortsetzen. Fünf Zähler nach drei Spieltagen (ein Sieg, zwei Remis), das ist ein guter Auftakt. Die Gäste kommen mit dem Elan des 2:0-Sieges im Nachholspiel gegen den FV Altheim. Nach den beiden Pleiten zum Auftakt war das gut fürs Selbstvertrauen.

FV Altheim - SF Hundersingen (So., 16 Uhr). - Der Landesligaabsteiger empfängt einen offensiv ausgerichteten Gegner. Die zweitbeste Offensive der Liga hat schon 13-mal getroffen. Der Gastgeber unterlag am Donnerstag in Hettingen (0:2). In den jüngsten drei Vergleichen in Altheim gingen die Platzherren zweimal als Sieger vom Platz (2:2, 5:1, 8:0). Die Gäste bestreiten ihr erstes Auswärtsspiel in der Saison.