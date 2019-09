Silke Fischer von der Schützengilde Ennetach hat bei den Europameisterschaften der Gehörlosen im Sportschießen mit der Luftpistole die Finals im Einzelwettbewerb und an der Seite von Thomas Münchenbach im Mixed erreicht. Am Ende standen die Plätze acht (Einzel) und fünf (Mixed). Noch bis zum 21. September finden in Moskau die 14. Gehörlosen-EM im Sportschießen statt.

Silke Fischer von der Sgi Ennetach ist die jüngste Teilnehmerin. Bereits am vergangenen Mittwoch war Silke Fischer in Moskau mit den elf nominierten Athleten und dem vierköpfigen Betreuerstab in Moskau gelandet, um sich optimal auf die Wettkämpfe vorbereiten zu können. Außerdem im Gepäck: der Wunsch, erstmals in einem internationalen Wettkampf ein Finale zu erreichen. Silke Fischer war mit der Terminierung der neuntägigen Europameisterschaft sehr zufrieden, denn ihre beiden Disziplinen mit der Luftpistole wurden gleich an den ersten Tagen ausgetragen.

Nach sehr guten Trainingsergebnissen war ihr in der Qualifikation am Samstag doch eine gewisse Nervosität anzumerken. Riesengroß war dann aber die Freude, als sie mit einem achten Platz ihr erstes Finale klar gemacht hatte. Dort hatte die starke Konkurrenz aus Russland, Kroatien, Finnland und der Türkei zwar die Nase vorn, doch mit dem achten Platz und der Finalteilnahme war ein großer Traum in Erfüllung gegangen.

Mit Thomas Münchenbach aus Bamberg bildete Silke Fischer am Montag im Mixed-Wettbewerb das Team Deutschland I. Neun Nationalteams kämpften um die fünf begehrten Tickets für das Finale. Mit 720 Ringen sicherte sich das Duo Fischer/Münchenbach mit vier Ringen Vorsprung auf die Mannschaft aus Kroatien den fünften Platz. Das deutsche Duo startete durchwachsen in den Final-Wettkampf und hatte auf dem fünften Platz liegend nach zehn Schüssen einen Rückstand von 2,5 Ringen auf Finnland und 5,6 Ringen auf Russland. In den nächsten beiden Durchgängen steigerten sich die Deutschen und vor den entscheidenden Schüssen lagen die drei Mannschaften aus Russland, Finnland und Deutschland nur noch um 1,9 Ringe getrennt. Auf diesen Plätzen änderten sich nun die Reihenfolge fast bei jedem Schuss, doch am Ende fehlten dem Team Fischer/Münchenbach 0,9 Ringe, um weiter im Wettbewerb zu bleiben.

Schnell wich die Enttäuschung aber der Freude über den fünften Platz bei der EM. Auf gleich zwei erreichte Finalteilnahmen kann Silke Fischer sehr stolz sein und kann nun bis Samstag entspannt die weiteren Disziplinen verfolgen und sicherlich auch Moskau noch ein bisschen näher kennen lernen.