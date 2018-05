Ein Spitzenduell und ein Derby

Das Halbfinale im Fußball-Bezirkspokal steht am heutigen Mittwochabend an. Neufras Spieler Simon Spies hat vor einigen Wochen zwei echte Kracherpartien gelost. Zum einen zog er für seine eigene Mannschaft den TSV Riedlingen, da Riedlingen (noch) in der Kreisliga A spielt, wird das Spiel im Donaustadion in Riedlingen ausgetragen (Anpfiff 19 Uhr). Die zweite Partie ist ein reines Bezirksligaduell. Kurioserweise treffen die beiden verbliebenen Konkurrenten um Platz zwei aufeinander, der SV Uttenweiler empfängt die Sportfreunde Hundersingen (Anpfiff: 18.30 Uhr).

SV Uttenweiler - SF Hundersingen (Mi., 18.30 Uhr). - Das Spiel wurde um eine halbe Stunde vorverlegt. In Uttenweiler treffen die beiden verbliebenen Konkurrenten um den zweiten Platz und damit um die Aufstiegsrelegation in die Landesliga aufeinander. Es geht wohl auch darum, eine erste Duftmarke für den Saisonendspurt zu setzen. Uttenweiler hat seine kleine Krise überwunden, aus den letzten fünf Spielen in der Bezirksliga 13 Punkte geholt, zuletzt viermal in Folge gewonnen und sich überdies torhungrig gezeigt. Auch im Pokal überzeugte die Mannschaft von Michael Wiest in dieser Saison. Vier Spiele, vier Siege, allesamt auswärts, 14:2 Tore, wenn es auch nur ein Duell gegen einen unmittelbaren Ligakonkurrenten gab. In der dritten Runde siegte der SV Uttenweiler in Bad Buchau mit 3:1. In Runde zwei trat Oggelsbeuren gar nicht an. Außerdem besiegte Uttenweiler in Runde eins den FV Schelklingen-Hausen (5:1) sowie in Runde vier die SGM SV Daugendorf/Zwiefalten (4:0) und im Viertelfinale den SV Oberdischingen (2:0). Das Spiel gegen Hundersingen ist die erste Heimpartie im Pokal in dieser Saison und ein Vorgeschmack auf die Partie der beiden am letzten Spieltag der Bezirksliga, am 9. Juni, wenn es zu einem Showdown um Platz zwei kommen könnte. Beim SV Uttenweiler sind Spielertrainer Michael Wiest (Schulter) und Fabian Maurer (Sprunggelenk) verletzt. Die Sportfreunde Hundersingen haben am vergangenen Sonntag dem FC Mengen alles abverlangt, verpassten es aber in der zweiten Halbzeit, die Entscheidung zum 3:1 herbeizuführen und ermöglichten so erst die Meisterfeier der Schwarz-Gelben. Auch im Pokal überzeugten die Sportfreunde bislang. Nach einem Freilos in Runde eins folgten Siege gegen beim FV Fulgenstadt (5:1), bei der SG Blönried/Ebersbach (7:2), ehe die Pütz-Elf dem FC Mengen die einzige Pflichtspielniederlage dieser Saison beibrachte, wenn auch nach Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden, es folgte ein Elfmeterschießen, das Hundersingen auf eigenem Gelände mit 5:4 gewann. Schließlich erreichten die Sportfreunde mit einem 2:1-Sieg gegen Sigmaringen das Halbfinale, in dem hinter dem Einsatz von Timo Bischofberger ein Fragezeichen steht.

TSV Riedlingen - FV Neufra/D. (Mi., 19 Uhr). - Das Derby im Bezirkspokal-Halbfinale. Simon Spies, Angreifer des FV Neufra und Vertreter seines Vereins bei der Auslosung, hatte noch vor der Auslosung zugegeben, dass der TSV Riedlingen nicht gerade sein Wunschlos sei - und zog genau diese Paarung. Denn nicht nur Simon Spies weiß: Der TSV Riedlingen ist eine harte Nuss, die es zu knacken gilt. Die Mannschaft von Trainer Hans Hermanutz hat seit 14 Spielen in Folge nicht verloren (12 Siege, zwei Unentschieden), die letzte Niederlage aus einem Ligaspiel datiert vom 15. Oktober vergangenen Jahres, beim 1:2 in Kirchen. Die einzige Pflichtspielniederlage in dieser Saison bislang. Und auch im Pokal zeigen sich die Riedlinger hungrig. Fünf Spiele, fünf Siege, 18:9 Tore. Auf den 1:0-Erfolg gegen die SG Griesingen in Runde eins folgte ein knappes 5:4 beim SSV Ehingen-Süd II durch ein Tor von Dennis Retunsky in der Nachspielzeit. Es folgten Siege zu Hause gegen den FC Alb (3:2), beim SSV Emerkingen (4:1) sowie zuletzt ein 5:2-Sieg gegen den Bezirksligisten Altshausen. Fehlen wird Artur Altergot, der sich beim 6:0-Sieg in Dürmentingen vor einigen Wochen einen Kreuzbandriss zuzog. Auffällig: Mit Dennis Altergot führt nicht nur ein Riedlinger die Torschützenliste der Kreisliga A 1 an, auch in der Assistrangliste sind vier Riedlinger vorn: Ragg, Dennis Altergot, Schoppenhauer und Schmid. Da wird sich der FV Neufra warm anziehen müssen, zumal die Männer aus dem Waldstadion zuletzt ziemlich viele Gegentore schlucken mussten. 21:20 Tore lautet das Torverhältnis in den Ligaspielen des Kalenderjahres 2018, 18 davon fing sich der FVN in den jüngsten sechs Partien. (Sieg, Unentschieden, drei Niederlagen, Sieg). Damit hat die Mannschaft des zum Saisonende scheidenden Trainers Volkmar Hackbarth wohl ihre Chancen auf Rang zwei verspielt. Ganz anders im Pokal: Fünf Spiele, 22:2 Tore, alle bis auf das 2:1 im Viertelfinale gegen Bad Saulgau - das einzige Heimspiel im laufenden Wettbewerb, deutlich. Dem 5:0 in Marchtal folgte ein 6:0 gegen Lauterach, ein 3:1 in Ersingen und ein 6:0 gegen die SG Altheim II.