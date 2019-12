Ein Schritt zur Unternehmenssicherung

Gemeinsam arbeiten - gemeinsam feiern, das war am Freitag bei der Alu-Line Metallverarbeitungsgesellschaft mbH in der Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau angesagt. Der Grund: Mit dem Richtspruch am Neubau von zwei großen Hallen mit insgesamt 3900 Quadratmetern ist der erste Teilschritt bei der größten Einzelinvestition in der Geschichte von Alu-Line in Höhe von 4,5 Millionen Euro getan.

„Wir erleben mit dieser ambitionierten Investition, bei der unter anderem ab April eine moderne Beschichtungsanlage in Serienproduktion gehen soll, einen Meilenstein in der 35-jährigen Geschichte unseres Unternehmens und einen wichtigen Schritt in der langfristigen Unternehmenssicherung“, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Alfons Zimmerer. Die Entwicklung der Mitarbeiterzahl, die 2019 auf 110 angestiegen ist, spräche eine Sprache für sich, erklärte Gesellschafter Zimmerer beim Richtfest.

Ein anderer Anlass zur Freude ist der unter Dach und Fach gebrachte größte Einzelauftrag mit einem namhaften deutschen Automobilhersteller in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Über die positive Entwicklung und den geglückten Teilschritt der Investition von Alu-Line freuen sich mit den Mitarbeitern die beiden Gesellschafterfamilien.