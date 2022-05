Ein Preis für die Ökumene

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 7. Mai stand in Dietenheim alles im Zeichen der Ökumene. Im Anschluss an einen festlichen ökumenischen Gottesdienst wurde der 8. Ökumene-Preis des Vereins UNITÀ DEI CHRISTIANI durch Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July und Prälat Werner Redies überreicht. Der Preis wird alle zwei Jahre verliehen und zeichnet besonderes ökumenisches Engagement in der Region Oberschwaben aus.

Ausgezeichnet wurden zwei Preisträger: die Weltgebetstagsbewegung vertreten durch die Evangelische Frauen in Württemberg (EFW) und die Diözese Rottenburg-Stuttgart, Fachbereich Frauen und das Regionale Weltgebetstagsteam der Katholischen Erwachsenenbildung des Dekanats Biberach und Saulgau sowie des Evangelischen Kirchenbezirks Biberach sowie als 2. Preisträger die Evangelische und Katholische Kirchengemeinde Dietenheim für ihre ökumenische Arbeit in Dietenheim. Die Laudatio für den Weltgebetstag hielt Prof. Dr. Hildegard Kasper, Schwäbisch Gmünd und für die Kirchengemeinden Dietenheim, Melanie Reuter, Dietenheim.

Prof. Dr. Hildegard Kaspar hob in ihrer Laudatio die weltweite Wirkung der 1887 in den USA gegründeten Organisation hervor: nicht nur einmal im Jahr, bei dem am ersten Freitag im März gefeierten WGT- Gottesdienst, sondern beständig werden durch die WGT-Arbeit die Rechte und Lebensbedingungen von Frauen gefordert und verbessert. Unter dem Motto der WGT-Arbeit „informiert beten, betend handeln“, wird der Blick geweitet für Glauben und Leben in anderen Ländern und Regionen, geschieht Solidarität und Ermutigung, sowie konkrete Hilfe.

Wir, das Regionale Ökumenische Weltgebetstagsteam Biberach, verantwortlich Edeltraud Wiedmann, keb, Bernadette Dunkel, Regine Fischer, Ute Fritz, Dorothea Kohler-Rapp, Ilse Rommel, Edeltraud Stetter, freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung unserer Arbeit. Wir nehmen sie in Stellvertretung für alle an der WGT-Arbeit engagierten Frauen entgegen und möchten gleichzeitig ermutigen, sich weiterhin für diese über 130-jährige Arbeit einzusetzen.

Das Preisgeld von 4200 Euro geht an die internationalen Bildungs- und Hilfs-Projekte des Weltgebetstags, sodass Frauen in verschiedenen Ländern unterstützt werden können.

Den Abschluss bildete die Serenade der Historischen Bürgerwehr und der Stadtkapelle Dietenheim vor dem Rathaus Dietenheim mit einem anschließenden Ausklang im Rathaus.