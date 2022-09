Ein neues Gesicht am Störck-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit dem 1. September ist Emma Ecker die neue Ansprechpartnerin für den Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit am Störck-Gymnasium in Bad Saulgau. Die Schulsozialarbeit ist für die Beratung und Unterstützung von Schülern, Lehrern und Eltern zuständig, führt Gruppenarbeiten sowie Klassenprojekte durch und ist eine Anlaufstelle in allen Lebens- und Konfliktsituationen.

Emma Ecker kommt aus Herbertingen und ist dort auch ehrenamtlich als Gemeinderätin aktiv. Sie startete direkt nach ihrem Studium der Erziehungswissenschaften und Pädagogik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main am Erzbischöflichen Kinderheim Haus Nazareth und war von 2015 bis 2019 als Schulsozialarbeiterin an der Lilly-Jordan-Grundschule und der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule in Herbertingen tätig. 2019 verabschiedete sich Frau Ecker in die Elternzeit und kehrt nun, um zwei Kinder bereichert, wieder mit einem Stellenumfang von 25 Prozent zurück. Die Schulsozialarbeiterin freut sich auf die neue Herausforderung und hofft auf eine gute Zusammenarbeit mit der Schule, der Stadt, dem Kinder- und Jugendbüro sowie den Kooperationspartnern.

Manuela Palmer hatte die Schulsozialarbeit am Störck-Gymnasium zum Ende des letzten Schuljahres hin nach mehrjähriger Tätigkeit aufgrund einer persönlichen Veränderung und um beruflich neue Wege zu gehen zum 31. August verlassen. Sie wurde von Schulleiter Stefan Oßwald bereits offiziell verabschiedet.