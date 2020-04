In diesen schwierigen Zeiten sind Zuwendung und Abwechslung wohltuend. So überlegten sich die befreundeten Musiklehrerinnen Dietlind Zigelli und Ute Giese, wie sie derzeit isoliert lebenden Senioren in der Region eine Freude machen könnten.

Musik im Freien sollte es sein, ein Meterstab auf dem Boden signalisierte den gebotenen Abstand der Musikerinnen, was der Innigkeit in der Musik keinen Abbruch tat. Die Bewohner des Altenpflegeheims St. Antonius in Bad Saulgau lauschten aufmerksam einem Konzert der beiden professionellen Musikerinnen.

Über eine Stunde lang ließen sie im Garten des Hauses heitere Musik erklingen. Opernmusik, Kanons, Volkslieder und alles mit „Wiedererkennungswert“ traten mit virtuosen Trillern in den Dialog mit tirilierenden Vögeln in der Natur. Oboe plus Blockflöte zur Freude der Bewohner, die neugierig geworden an Fenstern und auf der Dachterrasse lauschten. Zwei Spaziergängerinnen blieben erfreut in entsprechender Entfernung stehen und applaudierten.

Die beiden amtierenden evangelischen Kirchengemeinderätinnen aus Aulendorf und Riedlingen wollen nun weitere Seniorenheime mit Musik erfreuen und laden dazu auch gerne zum Mitsingen und Summen ein. Die Seniorenheime in Aulendorf, Riedlingen und Langenenslingen waren bereits im Programm, weitere sollen noch folgen.