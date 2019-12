Ein Mix aus Tradition und Moderne

Zum Programm der Bad Saulgauer Mundartwochen gehört seit Jahren ein Abend mit heiter-besinnlicher Note. Unter dem Titel „Oberschwäbischer Advent“ haben der in Sachen schwäbischer Musik, Poesie und Prosa bekannte Bernhard Bitterwolf, die Stubenmusik Salteris, das Vokalensemble Quintessenz und die Bläser von Heilixblechle dem Publikum eine Mischung aus nachdenklichen ebenso wie humorvollen Adventsgedanken vermittelt.

Voll besetzte Stuhlreihen im Stadtforum bewiesen, dass der Besuch dieser Veranstaltung für viele Zuschauer zur Tradition in der Vorweihnachtszeit geworden ist. Überdies ist Bernhard Bitterwolf, den alle Welt „Barny“ nennt, als Musiker, Sänger, Schriftsteller und Interpret in der Region bestens bekannt. Begeistert spürt er altem, jahreszeitlich ausgerichtetem Liedgut und ebensolchen Texten nach – natürlich in Schwäbisch. Falls nötig, bearbeitet er beides, um sein Publikum mit Traditionen aus der Vergangenheit vertraut zu machen.

So beispielsweise mit dem „Hohstuben“, zu dem sich unsere Vorfahren, vor allem aus dem ländlichen Bereich, in der dunklen Jahreszeit einfanden. Dabei traf man sich in einer „hohen“, sprich großen Stube, um gemeinsam zu singen, zu musizieren, Geschichten zu erzählen und natürlich zum Schwatzen. Man wolle dieses Tradition in den folgenden beiden Stunden aufleben lassen, kündigte Moderator Barny an. Dazu bedurfte es natürlich der Frage, ob jemand im Publikum des Schwäbischen unkundig sei. Tatsächlich meldeten sich einige Nordlichter, denen die entsprechende Übersetzung in Aussicht gestellt wurde. Los ging‘s mit dem Wort „Rälle“, der schwäbischen Bezeichnung für einen Kater. Dieses Wissen war nötig zum Verständnis der nachfolgenden Definition von Advent: “‘s Kerzle brennt, dr Rälle pennt, ‘s isch Advent.“

Beim Chorsatz „Es hat sich halt eröffnet“ musste das Verb „purtzigagala“ verklickert werden, was Purzelbäume schlagen bedeutet. Den Auftakt des Abends hatten die vier überaus vielseitigen Blechbläser von Heilixblechle übernommen und das Publikum mit einem barock anmutenden Choral begrüßt. Das erste Stück der Stubenmusik „Salterio“, ein Allegro von Angelo Conti, stammte ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert. In diesem Quartett musizieren die Aulendorferin Bassistin Regina Hänsler, Tochter Salome fehlte fehlte krankheitshalber fehlte, Sohn Severin am klangstarken Hackbrett und der Gitarrenspieler Harald Pfleghaar. Weitere Stubenmusik-Stücke bewiesen, über welche musikalische Bandbreite und versierte Spielweise das Ensemble verfügt.

Gedichte aus der Region

Mit eher religiös orientiertem Liedgut aus der Region, dem Allgäu und dem angrenzenden Österreich warteten die jeweils drei Damen und Herren der A-capella-Formation Quintessenz auf. Unter der Leitung des auch als Organist und Komponist bekannten Tenors Christoph Dorn beeindruckten die Ensemblemitglieder mit glasklaren Stimmen, perfekten Einsätzen und ebensolcher Homogenität. Zwischen die musikalischen Teile streute Barny Bitterwolf Gedichte aus der Region, etwa von Rösle Reck zum Thema Zeit und Erika Walter über einen Gatten, der in Sachen Weihnachtsgeschenk Schiffbruch erlitt. Prosatexte wie jener vom kleinen Hansi, der seinem Opa mit einem Feuerwehrhelm das Leben rettete, sorgten ebenfalls für Heiterkeit, während das unverhoffte Zusammentreffen zweier Brüder, die in ihrer Jugend getrennt wurden, Nachdenklichkeit und Rührung zeitigte.

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden die Zuschauer gezielt ins Programm einbezogen. So galt es, einen Kanon zu lernen und das von Bitterwolf ins Schwäbische übertragene „Ihr Kinderlein kommet“ zu singen, was beides zu des Meisters Zufriedenheit gelang. Ferner sollten die Zuschauer Weihnachtswünsche formulieren, wobei sich „G‘sondheit“, „Glick“, „Z‘friedaheit“ und „Frieda“ herauskristallisierten. Diese Begriffe mussten den Bläsern zugerufen werden, während sie fetzige Rhythmen intonierten. Ein Spektakel mit viel Heiterkeitseffekt. Als „Segenswunsch“ für das Publikum wählte Barny den Spruch seines Vaters aus schweren Zeiten: „Bleib gsond ond gfräß ond allzeit em Sonntigshäs.“