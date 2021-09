Ein Medaillensatz für die Region

Auf dem Sonnenberg in Sankt Andreasberg im Harz sind am vergangenen Wochenende die Deutschen Meisterschaften im Target Sprint ausgetragen worden. Anja Fischer (Ennetach) gewann bei den Frauen Gold in der Single-Mixed-Staffel und Bronze im Einzel, Gerd Miller (Wolfartsweiler) gewann Silber im Einzel der Männer II. Außerdem am Start: Silke Fischer (Juniorin), und Bernd Fränkle (Männer) von der SGi Ennetach und aus Wolfartsweiler Justin Fischer (Junioren), Karin Heinzler und Jenny Schneider (Frauen).

Am Samstag standen morgens die Qualifikationsläufe im Einzel an. Juniorin Silke Fischer qualifizierte sich für das Finale, während Justin Fischer den Finaleinzug verpasste. Bei den Frauen erreichten Anja Fischer und Karin Heinzler locker das Finale, Jenny Schneider konnte sich diesen Traum mit Rang 14 nicht verwirklichen. Bei den Männern verpasste Bernd Fränkle das Finale um 0,9 Sekunden. Gerd Miller erzielte in der Klasse Männer II in einem perfekten Rennen die schnellste Zeit.

Im Finale der Juniorinnen landete Silke Fischer auf dem zwölften Platz. Bei den Frauen waren die drei Nationalkaderathletinnen bei der Medaillenvergabe unter sich. Gold ging an Kerstin Schmidt, Silber an Jana Landwehr und Bronze an Anja Fischer. Ein grandioses Rennen mit perfekten Schießeinlagen lieferte Karin Heinzler. Diese Leistung wurde mit dem sechsten Platz belohnt. Bei den Männern II ging Gerd Miller als Vorlaufschnellster im Finale gut vorbereitet an den Start. Jedoch lieferte er im Finale kein perfektes Schießen ab, dennoch brachte ihm sein großes Kämpferherz Platz zwei und damit Silber ein.

Da es coronabedingt kein Staffelrennen gab, wurden die Zeiten der drei gemeldeten Athleten aus dem Einzel addiert. Die Staffel Württemberg I gewann in der Besetzung Fischer, Hermle (Gosheim) und Fränkle die Bronzemedaille. Die Staffel Württemberg II (Heinzler, Miller, Rödel (Ulm)) wurden Sechste, Württemberg III (Silke Fischer, J. Fischer und Schneider) Zwölfte.

In der Single-Mixed-Staffel am Sonntag müssen die Starter drei (Frauen) bzw. vier (Männer) Laufrunden über je 400 Meter absolvieren. Zwischen den Laufrunden wird stehend geschossen, sodass jedes Team sechsmal an den Schießstand kommt. Jede Staffel musste einmal morgens und einmal nachmittags starten. Beide Zeiten wurden addiert. Bei den Juniorinnen bildete Silke Fischer zusammen mit Lukas Adam (Böblingen) das Team Württemberg. Adam glänzte läuferisch, Silke Fischer naturgemäß am Schießstand, sodass Platz fünf heraussprang.

An Dramatik nicht zu überbieten war die Entscheidung bei Frauen und Männern. Für Württembergs erste Mannschaft starteten Anja Fischer und Dominik Hermle (SC Gosheim). Nach dem ersten Lauf lagen Fischer/Hermle 2,76 Sekunden hinter dem Team aus der Pfalz und knapp vor Bayern. Am Nachmittag gelang Anja Fischer ein perfektes zweites Rennen. Bei 15 Schüssen benötigte sie nur zwei Nachlader und setzte die Konkurrenz mächtig unter Druck. Dominik Hermle wehrte alle Angriffe ab und so gewann Württemberg souverän die Goldmedaille. Für Anja Fischer war es bereits die zehnte Goldmedaille bei Deutschen Meisterschaften. Einen spannenden Kampf um Platz zehn gab es zwischen den beiden Mannschaften Württemberg II und III. Auch diese beiden Mannschaften tauschten nachmittags die Plätze. Am Ende hatte die Mannschaft mit Karin Heinzler und Bernd Fränkle einen knappen Vorsprung vor Karen Rödel und Gerd Miller.