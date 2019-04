Ein Leerstand weniger in Bad Saulgauer Innenstadt

Annette Waskow aus Bad Saulgau will Ende August das seit einigen Monaten leer stehende Modegeschäft Asimi in der Bad Saulgauer Innenstadt neu eröffnen. Elke Asimi hatte Ende 2018 das Geschäft geschlossen. Die 50-jährige Annette Waskow gehörte zum Personal. Aus der früheren Mitarbeiterin wird nun also die Chefin des Modegeschäfts, das anders heißen wird. „Das soll aber noch geheim bleiben“, sagt Waskow.

Sechs Jahre lang war Annette Waskow im Modegeschäft Asimi beschäftigt, wo ausschließlich Oberbekleidung für Frauen sowie Schuhe und Accessoires verkauft wurden. Als Elke Asimi ihren Mitarbeiterinnen mitgeteilt hatte, dass sie das Geschäft schließe, ergriff Waskow quasi die Gunst der Stunde. „Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen“, sagt Waskow.

Ehemann motiviert sie

Ihr Mann Joachim motivierte sie zusätzlich, den Schritt zu wagen. Annette Waskow ist überzeugt davon, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Ich kenne die meisten Kunden, der Verkauf liegt mir einfach“, so Waskow, die das Geschäft komplett neu gestalten und in ihrem Sortiment auf Schuhe verzichten wird. „In Zeiten von Internet ist der Verkauf von Schuhen deutlich schwieriger geworden“, sagt Waskow. Ihre Vorgängerin Elke Asimi hatte nach mehr als fünf Jahren die Reißleine gezogen, weil ihr unter anderem der Handel im Internet das Leben so schwer gemacht habe.

Annette Waskow richtet den Blick ab jetzt nach vorne. Mit ihrem Mann besuchte sie mehrere Modemessen, um auf dem Laufenden zu sein und viele neue Erkenntnisse zu gewinnen. „Die Ware ist schon bestellt. Es kann losgehen“, ergänzt Waskow. Schuhe fehlen zwar in Zukunft, dafür habe sie hochwertige Oberbekleidung mit renommierten Marken eingekauft. Gürtel und Taschen gehören weiterhin zum Sortiment. Und noch was hatte Waskow beflügelt. „Mir gefällt vor allem die gute Lage – am Eingang zur Fußgängerzone und an der stark frequentierten Kaiserstraße.“ Annette Waskow muss dennoch etwas Geduld mitbringen. Ihr Mietvertrag beginnt Anfang Juli. Erst dann bekommt sie die Schlüssel überreicht, um das Geschäft ganz nach ihren Vorstellungen einzurichten. „Viel wird nicht mehr so wie vorher sein“, ergänzt Waskow. Das Geschäft bekommt frische Farbe, eine andere Raumaufteilung, eine neue Beleuchtung. „Ich will einfach einen Schnitt machen und ganz von vorne anfangen“, sagt Waskow, die aber trotzdem hofft, dass die Stammkunden wieder zu ihr kommen, zu denen sie ein gutes und vertrautes Verhältnis gehabt habe.

Und auch der Namen wird geändert. Den will Annette Waskow noch nicht verraten. Spätestens bei der geplanten Eröffnung Ende August wird sie das Geheimnis lüften.