Ein guter Fußballschuh braucht jede Menge tolle Berufe

In der Aula der Brechenmacher-Schule fand für alle Schüler der Jahrgangsstufe acht und deren Eltern eine Informationsveranstaltung über Berufe im naturwissenschaftlich-technischen Bereich statt. Die Projektgruppe „Coaching4future“ der Baden-Württemberg Stiftung GmbH stellte vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten und überraschende Trends vor.

Die beiden Referenten Dr. Silke Fanta und Christian Walczuch räumten zunächst mit einigen Vorurteilen auf. Eines ihrer Hauptanliegen: die Beschränkung etlicher Berufe auf ein bestimmtes Geschlecht zur Seite zu räumen: „Männer sollen in die Pflege, in alle sozialen Berufe Frauen gehören in die Technik!“ lautete folgerichtig die Aufforderung.

Die Schüler lernten spannende, innovative vielleicht gar exotische Ausbildungsmöglichkeiten kennen. So werden für die Produktion eines modernen Fußballschuhs neben einer „Produktionsmechanikerin Textil“, einer „Elektronikerin“ und einer „Maschinen- und Anlagenführerin“ auch eine „Medientechnologin für Druck“ und eine Assistentin für Produktdesign“ eingesetzt. „Für ein gewöhnliches Alltagsprodukt werden mehrere Ausbildungsberufe im Team benötigt“, schlussfolgerte Dr. Silke Fanta.

Mit dem Kürzel „MINT“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) soll vor allem weiblicher Nachwuchs für naturwissenschaftliche Berufe gewonnen werden. So werden am „Haus der Zukunft“ mit all seinen technischen Finessen eine „Technische Systemplanerin“, eine „Mediengestalterin für Digital und Print“, eine „Verfahrensmechanikerin Glastechnik“, eine „Elektronikerin für Energie- und Gebäudetechnik“, eine „Anlagenmechanikerin“, eine „Sanitär- Heizungs- und Klimatechnikerin“ sowie eine „Informationselektronikerin“ mitarbeiten. In diesem Zusammenhang kam es zu einem spannenden Versuch: Vier Schüler demonstrierten mit vollem Körpereinsatz Leonardo da Vincis Prinzip der „Selbsttragenden Konstruktion“.

Mit der Aufforderung „offen und wachsam“ in die Ausbildungsplatzsuche zu gehen verabschiedeten sich die beiden Redner von „Coaching4future“ unter großem Applaus von Schülern, Lehrern und Eltern.