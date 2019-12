Ein Fest der Nächstenliebe

Schöne Stunden in einer festlich-gemeinschaftlichen Atmosphäre haben die Besucher am Heiligen Abend im katholischen Gemeindehaus erlebt. Zur Freude des Organisationsteams gab es diesmal fast doppelt so viele Anmeldungen als im vorigen Jahr. Eine lange Liste von Sponsoren sorgte zudem für einen Abend voller Überraschungen.

„Das Telefon steht nicht mehr still“, erzählte Esther Köse wenige Tage vor dem Fest. Und sie freute sich über jeden Anrufer. Schließlich ging es ihr und dem ganzen Team darum, dass an Heiligabend niemand alleine zu Hause sitzen musste. Vielmehr sollten die Menschen diesen besonderen Abend in der Gemeinschaft verbringen. Mit allem, was dazugehört. Einem köstlichen Festmenü etwa, mit Kaffee und Kuchen, dem gemeinsamen Besuch des Krippenspiels und vielen Programmpunkten mehr. „Einfach toll, wie viele Einrichtungen und Unternehmen das alles mit Spenden unterstützen“, freuten sich Esther Köse und Nurcan Mengüc. Sogar zwei Kleinbusse wurden von Unternehmen kurzfristig bereitgestellt. Eine große Erleichterung beim Kirchgang am späten Nachmittag. Schließlich hatten so manche Besucher Probleme, den Weg zu Fuß zurückzulegen.

Die Festvorbereitungen liefen über mehrere Tage auf Hochtouren. Auf einer Liste wurde penibel festgehalten, wer wann kommt. Oder wer abgeholt und wieder nach Hause gebracht werden möchte. Nicht nur im Vorfeld, sondern besonders an Heiligabend packten sämtliche Familienmitglieder mit an. Die Männer übernahmen die Fahrdienste, waren abends aber auch fleißig in der Küche zugange. Derweil probten die Kinder ihre weihnachtlichen Lieder und Texte. „Wir waren schon letztes Jahr mit dabei“, erzählten Leyla und Lucienne, „wir mögen es einfach, wenn ältere Menschen so glücklich aussehen.“

Kejal, Aaliyah und Kayra hatten ebenfalls alle Hände voll zu tun und fiebern ihren Auftritten entgegen. Kendal und Leonit sind schon etwas älter und unterstützten das Team beim Auf- und Abbau. Alles ging Hand in Hand. Bevor sich alle auf den Weg in die St.-Johannes-Kirche machten, gab es selbst gebackene Kuchen und Torten. Später wurden Weihnachtslieder gesungen, eine Abordnung der Stadtmusik gab sich ein Stelldichein und trug ihren Teil dazu bei, dass die weihnachtlich-festliche Atmosphäre noch dichter wurde. Manch ein Besucher ließ sich sichtlich tief berühren von dieser besonderen Stimmung.

Gutscheine beim Bingo

Dann stand ein Bingo-Spiel auf dem Programm. Auch hier gab es nur Gewinner. Schließlich gab es so viele Sponsoren, dass sich jeder Besucher über einen Gewinn freuen durfte. Essensgutscheine zum Beispiel, oder Gutscheine für einen Friseur-, Kino- oder Kaffeebesuch und vieles mehr. Ein Höhepunkt war auch das Festmenü. Neben einer feinen Grießklößchensuppe gab es einen Rinderschmorbraten mit Rotkraut und Spätzle sowie abschließend ein feines Dessert. Wen wunderte es: Schon jetzt gibt es Anmeldungen für das nächste Jahr. „Auch die Dankbarkeit für die vielen gesponserten Geschenke wurden teils unter Tränen ausgedrückt“, erzählte Nurcan Mengüc am nächsten Tag. So sollte sich Weihnachten anfühlen, darüber waren sich alle einig. „Einfach ein Fest der Nächstenliebe, gemeinsam mit Jung und Alt, und Herkunft und Status spielen keinerlei Rolle“, findet das Organisationsteam.