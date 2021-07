Ein Fach verhagelt ihm die Traumnote

Wenn sich das Schuljahr dem Ende entgegenneigt, wird die Stimmung an den Schulen meist gelöster und die Schülerinnen und Schüler freuen sich auf die sommerliche Auszeit in den großen Ferien. Besonders nach einem Jahr wie diesem, ist die Vorfreude auf einen entspannten Sommer noch greifbarer. Für viele ist das Ende des Schuljahres aber nicht nur eine kurze Verschnaufpause von der Schule, sondern für die Abschlussklassen bedeutet dies auch immer der Beginn eines neuen Lebensabschnittes.

Darauf freuen können sich die insgesamt 76 Schülerinnen und Schüler, die in diesem Sommer ihren Abschluss in acht verschiedenen Berufen an der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau gemacht haben. 15 davon bekamen sogar einen Preis und elf schlossen mit Belobigungen ab. Dies ist nach diesem Ausnahmejahr, das erheblich durch Corona geprägt war, ein überdurchschnittlich gutes Ergebnis und zeigt, dass die Schülerinnen und Schüler besser durch die Pandemie gekommen sind, als viele gedacht haben.

Besonders freuen können sich diejenigen, die ein entsprechend gutes Abgangszeugnis bekommen haben. Dies ist in diesem Jahr dem Schüler Johannes Steinhauser von der Willi-Burth-Schule gelungen. Er verlässt als Bester seines Jahrgangs und ausgelernter Industriemechaniker die Berufliche Schule mit einem Notendurchschnitt von 1,2. Das Einzige, was ihm die Traumnote von 1,0 „verhagelte“, war das Fach Wirtschaft, wie der Schüler mit breitem Grinsen einräumt. Nichtsdestotrotz schaut er auf eine schöne Schulzeit in der Willi-Burth-Schule zurück und lobt im Beisein seines Klassenlehrers Herrn Rauch die „super Lehrer“ der Schule. Auch der Oberstudienrat kann nur Gutes von seinem „Musterschüler“ berichten und lobt Johannes Steinhauser als sehr vorbildlichen und sozial eingestellten Schüler.

Für den Jahrgangsbesten der Schule bleibt fürs Erste alles beim Alten. Er wird, nach der abgeschlossenen Ausbildung zum Industriemechaniker, seinem Arbeitgeber, der Firma Knoll in Bad Saulgau, treu bleiben und dort weiter in der Montage arbeiten. Ob er sich beruflich noch weiterentwickeln will, kann Johannes Steinhauser noch nicht genau sagen. „Eventuell werde ich den Techniker noch dranhängen“, sagt er auf Nachfrage und fügt noch hinzu: „Den mache ich dann natürlich wieder hier an der Schule!“

Der aus Fronhofen stammende Schüler erhält für seine herausragenden Leistungen von Schulleiter Herrn Schmidt-Beyrich den Preis des Landkreises Sigmaringen für das beste Abschlusszeugnis der Berufsschule, der von der Landrätin Stefanie Bürkle gestiftet wird. Außerdem bekommt er den Preis des Vereins „Unser Bad Saulgau“, bei dem der Preisträger einen Gutschein erhält, den er im Bad Saulgauer Einzelhandel einlösen kann. Zu guter Letzt bekam der Schüler der Klasse M3IM2 auch noch einen Preis der Schule.