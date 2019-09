Ein ewig junges Duell zum Auftakt

Endlich: Die Handballsaison in Bad Saulgau beginnt. Und das am Samstagabend gleich mit einem Heimspielkracher. Württembergliga-Absteiger SG Herbrechtingen/Bolheim gastiert um 18 Uhr in der Kronriedhalle. Die Fangemeinde darf sich auf ein spannendes Match freuen, da schon in früheren Zeiten die Begegnungen gegen die Spielgemeinschaft mit viel Leidenschaft ausgetragen wurden. Beide Mannschaften möchten gleich ein Zeichen setzen und auf keinen Fall mit einer Niederlage in die Saison starten.

Die Fans dürfen zudem gespannt sein, wie sich die vielen Neuzugänge präsentieren. Jimmi Solis (Rechtsaußen), Eric Kempf (Linksaußen), Dennis Sugg (Halbposition) und die Rückkehrer Daniel Matt (Halbposition) und Hannes Fischer (Mitte) sowie Matthias Zoll gilt es, in das Gefüge zu integrieren. Die vergangenen Tests verliefen recht ordentlich, doch es wurden teilweise auch Übungsspiele abgesagt. Trainer Matthias Kempf kann daher nicht richtig einschätzen wie sein Team leistungsmäßig einzustufen ist. Auch Gegner Herbrechtingen hat einige Neuzugänge zu verzeichnen und mit Cosmin Popa den ehemaligen Biberacher Trainer in seinen Reihen, der den Bad Saulgauern ebenfalls wohl bekannt ist. Die Vorbereitung bei der SG lief wohl ganz gut. Vor kurzem schlug die SG Württembergligisten Gerhausen in einem Testspiel. „Viele Trainingseinheiten seit Juni und einige Trainingsspiele haben gezeigt, dass die Mannschaft zu einer homogenen Einheit zusammengewachsen ist“, ist auf der vereinseigenen Homepage zu lesen.

Bad Saulgaus Coach Matthias Kempf lässt sich davon nicht nervös machen und setzt seinerseits auf die erhoffte mannschaftliche Geschlossenheit. „Wir werden versuchen, das, was wir in Training einstudiert haben, im Spiel umzusetzen. Leider sind Matthias Fuchs und Jochen Schäfer aus beruflichen Gründen nicht dabei. Aber unser Kader ist groß genug, dass wir das ausgleichen können. Die Stimmung ist gut. Ich bin zuversichtlich, dass das Zusammenspiel trotz der vielen neuen Spieler gut klappt“, sagt Kempf.

In den vergangenen Jahren kreuzten Herbrechtingen und der TSV Bad Saulgau des Öfteren die Klingen. 2016 wurde Bad Saulgau Meister in der Landesliga, dahinter landete Herbrechtingen/Bolheim auf Rang zwei. Beide stiegen in die Württembergliga auf. In dieser gewann Bad Saulgau die erste Partie in der Kronriedhalle (32:20), das Rückspiel ging an Herbrechtingen (27:23), das somit gerade noch den Klassenerhalt schaffte. Bad Saulgau wurde Neunter. Auch im zweiten Württembergliga-Jahr gewann Bad Saulgau das erste Spiel, die SG das zweite. Herbrechtingen hielt erneut die Liga, Bad Saulgau stieg im Sommer 2018 ab. Ein Jahr später hat es auch Herbrechtingen erwischt. Beide peilen nun, aufgrund der anstehenden Ligareform, einen vorderen Tabellenplatz an. Nur die ersten Vier steigen in die neue Verbandsliga auf, die weiteren Teams bleiben in der Landesliga. In dieser pfeift ab der Saison 2020/2021 dann nur noch ein Schiedsrichter pro Match.

Auch die zweite Mannschaft der Handballer des TSV Bad Saulgau startet am Samstag in die Saison. Erster Gegner ist um 16 Uhr der HC Lustenau im Kronried. Die Österreicher sind Favorit auf den Titel. TSV-Trainer Nico Bota hofft, dass der Vorjahreszweite schlagbar ist. „Ich möchte den eigenen jungen Spielern mehr Einsätze geben. Es sind dieses Jahr viele Spieler dabei. Eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Das ist optimal. Die Saison beginnt eigentlich zu früh und dann gleich gegen einen Favoriten. Viele Spieler kommen gerade aus dem Urlaub oder sind noch weg. Wir werden aber alles geben“, verspricht Bota. Bereits um 14.30 Uhr tritt die weibliche D-Jugend in ihrem ersten Bezirksligamatch gegen die SG Argental an.