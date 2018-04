Ein erster „Stern“ zum Spielen und Toben

Der neue Spielplatz im Marienpark in Bad Saulgau ist fertig. Heute, Freitag, um 13 Uhr soll er seiner Bestimmung übergeben werden. Es handelt sich um einen von vier geplanten Themenspielplätzen. Sie sind einer Spielplatzkonzeption für die Stadt Bad Saulgau vorgesehen.

„Es muss jetzt alles noch wachsen“, sagt Thomas Schäfers, Sprecher der Stadtverwaltung. Denn der natürliche Bewuchs mit Wiese ist ein Teil des Konzeptes. Dennoch: Der Spaß im Sherwood Forest kann beginnen. So nämlich nennt sich das vom Büro Plan be in Herdwangen-Schönach geplante Konzept. Die Anspielung auf den guten Räuberhauptmann Robin Hood kommt nicht von ungefähr. Spielen wie im Mittelalter ist hier angesagt. Dazu lädt eine Art Stadtmauer aus Holz ein. Von hier aus können sich Kinder an zahlreichen Kletterangeboten ausprobieren. Von Türmen führt eine lange und eine kürzere Rutsche wieder nach unten, in einer Ecke des neuen Spielgarten sind Schaukeln angebracht. An einer Wasserpumpe mit Becken und einem künstlichen Wasserlauf ist das Spielen mit Wasser und „dreckeln“ erlaubt, auf Stangen können Kinder gleich in der Nachbarschaft je nach Lust und Laune balancieren oder sich dort ausruhen. Viele Anregungen für die Spielfantasie gibt es hier.

Thematischer Schwerpunkt

Mit dem neuen Spielplatz ist die Stadt neue Wege gegangen. Er ist Teil einer neuen Spieplatzkonzeption. Diese sieht „Vier Sterne“ für Bad Saulgau vor. Alle vier Sterne-Spielplätze sollen jeweils einen eigenen thematischen Schwerpunkte haben. Beim Spielplatz im Marienpark ist eines der Grundthemen das Nebeneinander von Kindern und Erwachsenen. Im Marienpark sind beispielswies auch die Bad Saulgauer Boulespieler mit ihrem Boule-Platz vertreten. Der Park ist außerdem ein beliebter Aufenthaltsort für Erwachsene. Das vom Büro be entwickeltet Gesamtkonzept für die Fläche sieht hierfür sogar einen Fitnessraum im Freien vor. Umgesetzt ist jetzt aber erst einmal der Spielplatz. „Wir wollten vom Büro wissen, wie wir den Platz weiterentwickeln könnte“, erklärt der Bad Saulgauer Stadtbaumeister Pascal Friedrich.

Im Vordergrund stehen die Spielplätze. Beim der Gestaltung des Platzes im Marienpark wurde darauf geachtet, Kinder als spätere Nutzer in die Planungen einzubeziehen. Bei einem Picknick im Frühjahr vergangenen Jahres lud die Stadtverwaltung Familien und Kinder vor Ort zum Ideensammeln ein. Viele Anregungen von damals flossen in die Planung des Büros be ein.

Stadtbaumeister Pascal Friedrich freut sich, dass die Kinder den Spielplatz nun mit Leben füllen können. Die Stadt habe für die Gestaltung des Spielplatzes insgesamt knapp 150 000 Euro bereitgestellt. Die Leistung des städtischen Bauhofs hat den Stadtbaumeister beeindruckt. Städtische Arbeiter hätten sämtliche Erdarbeiten, einschließlich der Pflasterarbeiten, selbst ausgeführt. In anderen Gemeinde müsse dafür ein Landschaftsunternehmen beauftragt werden. Friedrich: „Auf diese Mannschaft können wir stolz sein.“

Wie geht es nach dem Marienplatz weiter? Als nächstes Projekte sei zunächst ein „Sternchen“ an der Reihe, der geplante Spielplatz im Wohngebiet Krumme Äcker.

Reihenfolge unklar

Als weitere große Sterne sind die Spielplätze an der Adalbert-Stifter-Straße, an der Fuchsgasse beim Rathaus und auf der Schillerhöhe vorgesehen. Wann sie an die Reihe kommen, hänge auch von den weiteren wichtigen Aufgaben der Stadt ab. „Wir verfolgen das Konzept weiter“, versichert Pascal Friedrich. Erste Grundlagen würden für den Spielplatz in der Adalbert-Stifter-Straße ermittelt.

Die beiden innerstädtischen Spielplätze hätten aus seiner Sicht eine höhere Priorität als der Spielplatz auf der Schillerhöhe. In der Innenstadt gebe es viel Geschosswohnungsbau und damit Familien, die über keinen Garten verfügen. Hier hätten Spielplätze als gefahrlose Möglichkeit, draußen zu spielen, eine wichtige Funktion.

Am Freitag wird die Fertigstellung des ersten Sterne-Spielplatzes gefeiert. Bei der Eröffnung des Platzes am Freitag ab 13 Uhr soll es laut Verwaltung kein großes offizielles Programm geben. Kinder seien vielmehr einladen, die Spielgeräte auszuprobieren. Der Bauhof organisiert ein kleines Picknick mit Saitenwürsten und alkoholfreien Getränken. Alle, die sich den neuen Spielplatz anschauen möchten, seien willkommen, vor allem eben Familien mit Kindern.