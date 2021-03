Ein Erfolgsmodell wird volljährig

Musik verleiht jeder Veranstaltung einen besonderen Glanz, heißt es in einer Pressemitteilung des Walter-Knoll-Schulverbunds. Und hierzu tragen unter anderem die Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen mit ihren Darbietungen, zum Beispiel bei der 50-Jahr-Feier der Realschule, bei Weihnachtsauftritten in der Schule, im Seniorenheim oder in der OWB, beim Bächtlefest, bei Begrüßungsnachmittagen oder sogar bei ihrem Auftritt in Österreich bei. Mit dem Profil der Bläserklasse will der Walter-Knoll-Schulverbund weitere Anmeldungen erzielen.

Die Bläserklasse wurde bereits vor 18 Jahren an der damaligen Realschule ins Leben gerufen und ist bis heute laut Mitteilung ein Erfolgsmodell. „Musizieren ist ein menschliches Grundbedürfnis, das weckt und fördert die Lebensfreude“, sagt Musiklehrerin Martina Barczyk und erklärt, wie der Leitspruch „One Band - One Sound“ sich auch auf das Lernen in den unterschiedlichen Fächern und das soziale Miteinander überträgt. „Ich bin stolz, dass wir mit diesem Profil den Weg zur Blasmusik für begabte Kinder ebnen und sie dabei ein Stück begleiten“, so der Rektor des Schulverbundes, Armin Masczyk, in der Mitteilung.

Die Kinder, die in diesem qualitativ hochwertigen Bläserklassenprofil unterrichtet werden, zeichnen sich nicht nur durch musikalische, sondern auch durch hohe soziale Kompetenzen aus. So lernen sie, sich auf besondere Situationen vorzubereiten, sowie auch durch das gemeinsame Üben im Orchester einander zuzuhören, aufmerksam zu sein und zu berücksichtigen, was andere tun und darauf zu reagieren. Außerdem hat das Musizieren einen positiven Effekt auf die Alltagsbewältigung dieser Kinder, was sich in der Disziplin und Ausdauer ebenso zeigt wie im Reflexionsvermögen, in der Selbstmotivation, der effektiven Informationsverarbeitung und der Fähigkeit, Arbeitsergebnisse zu präsentieren.

Auch Stadtmusikdirektor Marc Lutz äußert sich in der Mitteilung positiv zum Bläserklassenprofil: „Die Erfolgsgeschichte der Bläserklasse spiegelt sich nicht nur über Jahre in den städtischen Orchestern wider, auch in den Umlandvereinen sind die Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen zu wertvollen Stützen in allen Registern geworden.“ Viele der Ehemaligen bleiben der Musik und ihren Instrumenten auch als Erwachsene treu und schauen sehr gern, mit positiven Erinnerungen, auf ihre Zeit in der Bläserklasse zurück, wie zum Beispiel Johannes Schuhmacher, ehemaliger Bläserklassenschüler und seit 12 Jahren Mitglied der Stadtmusik : „Ich würde jederzeit wieder den Weg über die Bläserklasse gehen, da ich hier die Möglichkeit hatte, mich auszuprobieren und das für mich richtige Instrument zu finden. Die Bläserklasse hat es mir ermöglicht, den Sprung über das Jugendorchester bis hin zur Stadtmusik Bad Saulgau zu schaffen.“

Oder Laura Kamps, die 2019 ihren Abschluss gemacht hat, sagt: „Mein Leben ist die Musik und der Besuch der Bläserklasse hat mich fürs Leben geprägt und es unwahrscheinlich bereichert.“