Ein Erfolgsmodell mit Ladehemmung

Friedemann Benner, der sich nach über 40-jähriger Karriere aus der Berliner Musikszene in seine Riedlinger Heimat zurückzog, hat vor gut einem Jahr den Vorsitz im Iazzverein Bad Saulgau übernommen. Seither drückt der Pianist, Sänger und Komponist dem Veranstaltungsprogramm des Vereins behutsam seinen Stempel auf. Um mehr junge Musiker zu Auftritten bei Jamsessions zu ermutigen und Zuhörer mit unterschiedlichen Musikinteressen zu gewinnen, stellte er die monatlichen Sessions auf eine breiter gefächerte musikalische Ebene. Aufgrund mangelnder Publicity hat die Auftaktveranstaltung „Pop-Rock-Blues-Session“ Benners Erwartungen jedoch nur zum Teil erfüllt.

Jamsessions haben seit langem ihren festen Platz im Jahreskalender des Jazzvereins. Sie bieten Musikern, die gewöhnlich nicht als Band auftreten, die Möglichkeit zu zwanglosem Zusammenspiel in neuem Miteinander. Vorgegeben sind lediglich der Titel des Stücks und dessen Tempo, weitere Einzelheiten wie Soli und deren Länge ergeben sich aus dem Augenblick. Klar, dass hier Spontaneität und Improvisation gefragt sind und für Hörerlebnisse sorgen.

Unabdingbar ist eine Rhythmusgruppe, die am vergangenen Freitag aus Friedemann Benner am Piano, dem Ehinger Gitarristen Manfred Mayser und Drummer Manfred „Manze“ Birth aus Mengen bestand. Da die Session Musikern verschiedenster Couleur Auftrittschancen bietet, war das Trio auf der Bühne gespannt, wer sich wohl dazugesellen würde. Zu Beginn leider eine komplette Fehlanzeige. Offensichtlich hatten die Veranstaltungshinweise nur wenige Fans erreicht. Ebenso wie die Information, interessierte Musiker könnten die Titel, bei denen sie gerne mitjammen würden, vorab per Email anmelden. Trotzdem fühlten sich die Zuhörer – auch davon hätten es ein paar mehr sein können – bestens unterhalten.

Zu Beginn schlug Friedemann Benner ein paar markante Akkorde auf seinem Keyboard und intonierte mit rauchig-rauer, überaus eingängiger Stimme Peter Framptons „Ooh Baby I love your way“. Nach den ersten Takten klinkte sich der Gitarrist mit furiosen Riffs ein und der Drummer steuerte dezidierte Beats bei. Unterdessen hatten sich zwei junge Männer eingefunden, die, bepackt mit Instrument und Verstärker, zur Bühne strebten: der Gitarrist Jonas Huurdeman aus Pfullendorf mit einem Freund zur Assistenz. Nach dem ebenso versiert gesungenen Beatles-Song „Come together“ galt Benners ganze Aufmerksamkeit dem Neuzugang: „Hast du etwas, was wir spielen, wobei wir dich begleiten sollen?“ Hatte er natürlich. Doch bevor die zum Quartett erweiterten Jammer ein dem Titel entsprechend powerndes „Born to be wild“ intonierten, kämpfte Jonas mit seinem kleinen gelben Verstärker – vergeblich. Doch fand er auch ohne technische Unterstützung locker ins Spiel, warf sein beachtliches Können in die Waagschale und spielte ein furioses Solo.

Keine Einigung aufs Tempo

Mehr Probleme, sich in ein Team einzufügen hatte Überraschungsgast Nummer zwei, Dieter Heske. Für ihn räumte Friedemann Benner den Sitz am Keyboard und griff währenddessen zur Gitarre. Als gewiefter Alleinunterhaltern wird Heske gerne zu verschiedenen Anlässen gebucht, wobei er sich mit keinem Mitspieler arrangieren muss. Trotzdem schlug er sich bei “You say“ sehr achtbar mit seinen Co-Musikern. Zum Flop geriet jedoch „You are the sunshine“, weil er sich mit Drummer Manze auf kein gemeinsames Tempo einigen konnte. Auch eine Erfahrung einer Jamsession.

Unterhaltsam war‘s allemal, was für den gesamten Abend gilt. Gab es doch eine Begegnung mit Songs aus der Pop-Rock und Bluesszene, die von hochkarätigen Musikern intoniert wurden. Das Ganze ging in einer Wohlfühl-Umgebung mit einem aufmerksamen Service über die Bühne. Nachdem die Stilrichtungen der monatlichen Jamsessions künftig zwischen Jazz und Pop-Rock-Blues wechseln, stehen die Zeichen am 7. Juni 2019 auf Jazz. Das Event findet ab 19.30 Uhr im Dreikönigs-Jazzkeller statt. Der Eintritt ist frei.