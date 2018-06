Ein Entwurf mit Kirche, Notaren und Wohnungen

Nach fast sieben Jahren des Sondierens, Erwägens und Verwerfens steht die Planung für das Areal zwischen Volksbank und Kaiserstraße in Bad Saulgau. Die beste planerische Lösung lieferte den beiden Bauherren, der Volksbank Bad Saulgau und der Reisch Projektentwicklung, ein Architektenwettbewerb. Die Sozialstation Bad Saulgau-Herbertingen mit einer neu einzurichtenden Tagespflege, die Caritas mit allen ihren Beratungsdiensten und die freien Notare Fünther Rieger und Michael Kopf werden hier ihre Dienste anbieten. Außerdem entstehen 23 neue Wohnungen.

Derzeit parken noch Autos von Mitarbeitern und Kunden der Volksbank auf dem Gelände. Ab Sommer wird hier wohl Großbaustelle sein. Es geht um 5000 Quadratemeter Fläche, von denen 3000 Quadratmeter bebaut werden, erklärt Karl-Heinz Birzer bei der Präsentation der Planung am Mittwoch in den Räumen der Volksbank. Nach und nach hat sich die Volksbank die Grundstücke in unmittelbarer Nachbarschaft ihrer Hauptstelle aufgekauft, darunter auch das einstmals bekannte Bad Saulgauer Gasthaus Zum Rosengarten. „Viele haben sich Gedanken über ein solch exponiertes Grundstück gemacht“, sagt Karl-Heinz Birzer. Gesucht wurde nach einer funktionierenden und städtebaulich ansprechenden Lösung. Bewusst habe man sich für die Planung deshalb Zeit gelassen. Seit 2009 habe es immer wieder Ideen über eine Nutzung des Geländes gegeben. Die reichten von einem Lebensmittelmarkt, über ein Seniorenheim, einem Ärztehaus bis zur Idee eines Parkhauses an dieser Stelle.

„Das ist eine interessante, aber städtebaulich schwierige Ecke“, erklärt Hans-Jörg Reisch vom Bauunternehmen Reisch das sorgfältige Vorgehen. Die Reisch-Projektentwicklung hat deshalb einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Zehn Architekten wurden zur Teilnahmen aufgefordert, acht haben daran teilgenommen. Gewonnen hat schließlich ein Entwurf des Ulmer Architekturbüros Braunger Wörz. „Eine bestechend einfache Lösung“, sagt der Bauunternehmer.

Der preisgekrönte Entwurf sieht eine kombinierte Nutzung mit Wohnungen Büros und Räumen für die Tagespflege vor. Für ein Gebäude in dieser Größe in Bad Saulgau ungewöhnlich sind zwei Tiefgaragendecks mit rund 100 Parkplätzen, betont Ingo Traub, Geschäftsführer der Reisch Projektentwicklung. 65 davon sind für die Volksbank und die Notare reserviert. „Wir wollen unseren Mitarbeitern hier weiterhin Parkplätze anbieten“. Allerdings wird die derzeitige Zahl von 100 Stellplätzen nicht mehr erreicht.

Sozialstation mit Tagespflege

Im Erdgeschoss wird die katholische Sozialstation St. Johannes Bad Saulgau-Herbertingen umziehen. Die Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde wird hier eine Tagespflege mit zwölf Plätzen neu einrichten. Für Christian Gnuschke, Leiter der sozialstation, ist der Umzug ein wichtiges Zeichen: „Die alten Menschen gehören dazu. Hier können sie am Leben teilnehmen“. Ihre Büros in der Blauwstraße und im Gänsbühl werden die Caritas Biberach-Bad Saulgau und die Caritas Sigmaringen räumen. Sie werden im zweiten Geschoss des neuen Gebäudes Büroräume beziehen. Damit gäbe es für die Caritas eine Anlaufstelle, die Vielzahl der Angebote würde im neuen Gebäude von der Hospiz- Trauerarbeit und Schwangerschaftsberatung bis hin zum Suchtberatung und zum gemeindepsychiatrischen Dienst reichen. „Die Kirche ist in der Mitte der Stadt präsent und nicht irgendwie versteckt“, freut sich Pfarrer Müller über neue präsenz der Kirchlichen Dienste in der Innenstadt“. Das passe zum neuen Projekt der Diözese „Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten“.

Auch der zeitliche Ablauf steht, vorausgesetzt das Genehmigungsverfahren verläuft ohne Probleme. Schon im Juli oder August könnte dann der erste Spatenstich sein. Als erste Einheit müssen die Räume der Notare bis zum 1. Januar 2018 fertig sein, die anderen Einheiten würden bei der Fertigstelltung im Laufe des Frühjahrs 2018 folgen. Für die Genehmigung verfügt die Verwaltung bereits über Informationen: Bürgermeisterin Doris Schröter und Stadtbaumeister Pascal Friedrich waren beim Architektenwettbewerb als Mitglieder der Jury beteiligt.