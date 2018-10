Ein Duell mit starken Abwehrreihen

Nach dem spielfreien Wochenende empfangen die Zebras bereits am heutigen Freitag den Vertreter des Bezirks Zollern, den TSV Straßberg.

Dabei kommt es auf dem Kunstrasenplatz des FC Ostrach zur Landesliga-Spielpremiere. Die Pause hat dem Tabellenvierten gut getan. Die angeschlagenen Spieler konnten sich regenerieren, damit sie heute, in diesem wichtigen Heimspiel, voll einsatzfähig sind. Es wird ein schwieriges Unterfangen gegen den momentanen Tabellensiebten. Nur eine Niederlage, gegen den Tabellenführer aus Berg (2:5), musste die Mannschaft von Oliver Pfaff bisher einstecken. Seit sechs Partien sind die Gäste unbesiegt und wollen nun den Buchbühlkickern das Leben so schwer wie möglich machen.

Wie schon in der letzten Saison, steht die Abwehr der Straßberger um Torhüter Christopher Kleiner sehr sicher. Derzeit stellen sie mit nur sieben Gegentreffern die beste Abwehrreihe. Nur um ein Tor schlechter steht die Defensive der Heimmannschaft da. Letzte Saison konnte jeweils das Heimteam sein Spiel gewinnen. Wenn es nach dem Trainerduo Reutter/Söllner geht, dann soll es ruhig auch für diese Begegnung so sein.

Besonderheit Kunstrasen

Das Spiel auf Kunstrasen ist für die Zebras nicht gerade das Gelbe vom Ei. „Wir würden gerne auf Naturrasen spielen, doch das Flutlicht im Stadion ist derzeit nicht landesligatauglich“, so Trainer Timo Reutter. „Ob das nun besser für uns ist, lässt sich schwer sagen, das werden wir dann sehen“ fügt er hinzu.

Zwar haben die Schwarz-Weißen einige Einheiten auf dem neuen Terrain hinter sich, doch ob das nun zwingend ein spielentscheidender Vorteil ist, bleibt abzuwarten. Ziel für die Buchbühlkicker sind drei Punkte.

Dafür kann man im FCO-Lager auf alle Spieler zurückgreifen. Auch Andi Zimmermann und Simon Fischer, die zuletzt verletzt fehlten, sind fit und wieder im Kader. Die Straßberger agieren mit einem ähnlichen Spielsystem wie die Heimelf, deshalb kann man nicht unbedingt auf ein Torfestival hoffen. Die Defensivleistung beider Teams bildet am heutigen Freitagsspiel sicherlich den Schlüssel zum Erfolg.

Da die Parkmöglichkeiten am Kunstrasenplatz in Ostrach sehr beschränkt sind, bitten die Verantwortlichen des FCO die Fans an der Buchbühlhalle zu parken, und die 300 Meter zu Fuß zu gehen.