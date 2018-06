Ein Besuch im Acker kostet Ziegler den Sieg

Peter Hermann (Team Vaude Centurion) ist der Sieger des Mountainbike-Events in Veringendorf. Der Willinger, der vor kurzem seinen Lebensmittelpunkt nach Tuttlingen verlegt hat, siegte im Hauptrennen über 55 Kilometer und 1100 Höhenmeter an und über die Schwäbische Alb. Allerdings profitierte Herrmann vom Missgeschick des Vorjahressiegers Fabian Ziegler (Expoline Radhaus; Onstmettingen), der sich nach einem steilen Abstieg gegen Ende des Rennens bereits von Hermann und Co. abgesetzt hatte, dann aber eine scharfe Rechtskurve nicht richtig erwischte und auf einem Acker zum Stehen kam. Bis Ziegler wieder auf der Strecke war, war Hermann an ihm vorbeigezogen und bereits enteilt.

Das Rennen selbst war eine wahre Schlammschlacht. Vor allem für die Fahrer, die hinter den Topfahrern folgten. „Denn je mehr Fahrer über die Strecke fahren, desto tiefer, schmieriger und schwieriger wird so eine Strecke bei diesen Witterungsverhältnissen natürlich“, sagte Renn-Organisator Horst Fuderer in der Rückschau. „Trotzdem ist angesichts der Verhältnisse nicht viel passiert. Ein Schlüsselbeinbruch und einige Schürfwunden. Aber die Fahrer sind bei solchen Verhältnissen vorsichtiger als wenn es trocken ist“, sagte Fuderer. Mit der Teilnehmerzahl zeigte sich Horst Fuderer zufrieden. „Natürlich haben einige Fahrer aufgrund des Wetters zurückgezogen. Aber dafür hatten wir 30 Nachmelder. Allen Respekt an die, die das Wetter morgens gesehen haben und trotzdem gekommen sind.“ Fast 400 Fahrer waren auf beiden Strecken zusammengenommen am Start.

Bereits dick mit Schlamm bedeckt kamen die Fahrer aus der ersten, kürzeren Runde als sie zum ersten Mal die Ziellinie überquerten. Nach 24:20 Minuten führte Johannes Közle, knapp vor dem späteren Sieger Peter Hermann. Es folgte ein kleiner Abstand und eine Zweiergruppe zu der auch Fabien Ziegler gehörte. Nach einer weiteren kurzen Lücke überquerten Arndt Puls, Kai Kugler und Rick Reimann die Ziellinie. Alle dicht beisammen. „Kurz nach der Zieldurchfahrt waren dann die ersten sechs, sieben Fahrer wieder beisammen“, sagte der Rulfinger Lokalmatador Kai Kugler. „Doch hinauf nach Hochberg hat wieder einer attackiert und wieder fielen die Grüppchen mit kurzen Abständen auseinander.“ Doch schnell schlossen die Verfolger wieder auf und erneut entstand eine größere Gruppe. „Ich habe mit Arndt Puls gemeinsam noch mal viel Arbeit fürs Team verrichtet und erst am letzten Berg haben wir gesagt: Komm, lass uns einfach zu Ende fahren. Ich bin mit meinem Ergebnis total zufrieden. Ich bin gute Wattzahlen getreten. Ich brauche jetzt einfach Rennen, um wieder richtig in Form zu kommen“, sagte Kugler. Nicht so zufrieden war Fabian Ziegler. Das, was Kugler und Puls vorbereitet hatten, versuchte der Onstmettinger am letzten Aufstieg nach Jungnau zu vollenden. Ziegler setzte sich ab, bis er eben im Acker stand. Hermann, Közle und Rickmann zogen an dem 24-Jährigen vorbei, Ziegler blieb Rang vier.

Die Strecke gefällt dem Sieger

„Ja, Fabian war schon ein bisschen enttäuscht. Ich denke, er hätte das Rennen gewonnen. Aber er ist voll in die Abfahrt gegangen, danach folgt eine recht scharfe Rechtskurve, die er nicht mehr richtig gekriegt hat“, sagte Kugler am Montag über seinen Teamkollegen, der in 1:57:34,8 Stunden Vierter wurde. Und so holte sich Peter Hermann von Kuglers Ex-Team Centurion Vaude den Sieg. „Peter ist schon ein richtig starker. Er fährt normal an der Seite von Markus Kaufmann“, lobte Kugler den Sieger. Hermann, der im Ziel in 1:56:46,8 Stunden genau acht Sekunden vor dem Zweiten Rick Reimann lag, fand vor allem lobende Worte für die Strecke. „Für Baden-Württemberg ist das eine richtig gute Strecke“, sagte Hermann, der normalerweise die längeren Anstiege in den Alpen und die längeren Strecken bevorzugt. „Es sind hier sehr viele kurze Anstiege, das Profil ist sehr wellig, aber sehr abwechslungsreich und interessant“, wurde Hermann konkreter. „Normalerweise bevorzuge ich längere Distanzen wie 100-Kilometer-Rennen.“ Das Rennen in Veringendorf absolvierte der Nordhesse, der mittlerweile in Tuttlingen lebt, als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft, die Ende Juni in Singen am Hohentwiel ausgetragen wird. „Dort bin ich als Helfer vorgesehen, den zwei meiner Teammitglieder können Top-10-Plätze belegen und da will ich meine Dienste leisten“, sagte Hermann und stieg mit seinen dreckigen Radklamotten in die warme Trainingskluft.

Bei den Frauen siegte Annette Griner (Texa Simplon), die als Gesamt-38. die Ziellinie überquerte, vor Gabi Stanger (Team Centurion Vaude) und Kathrin Spröder. Die für das Expoline-Radhaus Winterlingen fahrende Mountainbikerin aus Benzingen zeigte sich sechs Wochen vor ihrem WM-Start in Singen ebenfalls gut in Form.

Die Siege auf der erstmals ausgetragenen Kurzdistanz über 20 Kilometer gingen an Benjamin Merkel (Langenbrand) in 40:58,2 Minuten, der eine starke Zeit hinknallte. Bei den Frauen siegte Michaela Zehder (SG Schramberg) in 51:30,8.

Männer: 1. Peter Hermann (Team Centurion Vaude) (M: 1.) 1:56:43,3; 2. Johannes Közle (Quantor Racing Team) (M: 2.) 1:56:46,8; 3. Rick Reimann (CUBE bikes) (M: 3.) 1:56:54,8; 4. Fabian Ziegler (Expoline Radhaus Winterlingen) (M: 4.) 1:57:34,8; 5. Arndt Puls (Expoline-Radhaus Winterlingen) (M: 5.) 1:57:51,3; 6. Kai Kugler (Expoline-Radhaus Winterlingen) MA1: 1.) 1:58:27,3; 7. Uwe Hardter (Texpa Simplon) (MA1: 2.) 1:59:27,1; 8. Philipp Rogler (Persis Racing Team Nattheim) (MA1: 3.) 2:00:23,4; 9. Michael Mettang (WSV Mehrstetten) MA2: 1.) 2:00:34,4; 10. Stefan Schairer (Expoline-Radhaus Winterlingen) (M: 6.) 2:01:14,8.

Frauen: 1. Annette Griner (Texa Simplon; Gesamt: 38.) (W: 1.) 2:16:19, 2. Gabi Stanger (Team Centurion Vaude; Gesamt: 41.) (W: 2.), 3. Kathrin Spröder (Expoline Radhaus Winterlingen; Gesamt: 75.) (W: 3.) 2:36:38,6.

