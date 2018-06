Ein Ausbildungsprojekt zum Genießen

Einen neuen Weg beschreitet die Kleber Post bei der Ausbildung. Eigenverantwortlich, aber unter Anleitung, organisieren die Auszubildenden eine Summer Night (Sommernacht) unter dem Titel „Blüte - Frucht - BBQ (Barbecue)“

Es ist auch für die Kleber Post mit rund 60 Angestellten eine Premiere. Die elf Auszubildenden des renommierten Hotels – sechs im Service und fünf in der Küche – übernehmen für eine Veranstaltung das Steuer im Hotel. Am 7. Juli bekommen die Gäste des Hotels einen Eindruck vom Ausbildungsstand der Auszubildenden bei der Summer Night.

Die beiden Hotelfachfrauen in Ausbildung, Marissa Feurer, zweites Lehrjahr, und Saskia Gittinger, erstes Lehrjahr, gehören dazu. Einer ihrer Parts ist es, die Werbetrommel für die Veranstaltung zu rühren. Ein griffiger Name für das Projekt musste gefunden. Plakate und Werbemittel wurden gestaltet. Die Auszubildenden mussten zusätzlich dafür sorgen, dass die Plakate in der Stadt verteilt werden. Ein Besuch bei der Zeitung gehört da natürlich auch dazu. Ein kurzer Text und ein Schreiben an die Werbepartner musste formuliert, Eintrittskarten gestaltet und der Kartenverkauf organisiert werden.

„Wir machen das gern, das macht Spaß“, sagt Saskia Gittinger. Mit Marissa Feurer wählten die Auszubildenden auch eine Projektverantwortliche. „Es ist eine Herausforderung zu sehen, wie man so etwas plant und was alles dahintersteckt“, sagt sie. Froh ist sie aber auch, dass die Auszubildenden im zuständigen Verantwortlichen Rainer Lambrecht immer einen Ansprechpartner haben.

Für ihre Summer Night „Blüte - Frucht - BBQ“ gab es manche Herausforderung zu bewältigen. Beispielsweise mussten Sponsoren gesucht, Absprachen mit der Küche getroffen werden. Ein Sponsor stellt den Auszubildenden eine hochwertige Outdoor-Kitchen zur Verfügung. Barbecue, nicht Grillen, erwartet die Gäste am 7. Juli. Denn eine Outdoor-Kitchen mit den Komponenten wie Plancha, Grill, Smoker oder Big Green Egg sei eben Barbecue und nicht Grillen. Zwei Winzer unterstützen das Ausbildungsprojekt mit ihren Weinen. Mit in das Event eingebaut wird die Fernsehübertragung der Fußballweltmeisterschaft in Russland.

Auch auf die Kommunikation untereinander kommt es an. Marissa Feurer hält die Gruppe auf dem Laufenden. „Uns liegt es am Herzen, dass es ein schöner Abend wird.“ Jeder ist gefordert. Die Azubis haben sogar eine WhatsApp-Gruppe gegründet, „damit alle up to date sind“, sagt Marissa Feurer. Nie würden Entscheidung allein getroffen, es werde immer alles abgeklärt. Damit der Abend gelingt, kommt es auf jedes Detail an. Saskia Gittinger hat einen Blick auf die Dekoration. „Viel Frucht und Blüte““ soll hier zum Ausdruck kommen. Cocktails soll es geben. Auch die müssen organisiert ein. Die Auszubildenden hoffen auf einen „sommerlichen Charakter“ der Summer Night, wohl wissend, dass das Wetter eine Rolle spielt.

Die Auszubildenden fiebern dem 7. Juli entgegen. Ein Effekt ist schon vorab garantiert. Für ihren späteren Beruf haben sie jede Menge gelernt – denn als Azubis haben sie Verantwortung übernommen.