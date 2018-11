Ein anderer Blick auf Bad Saulgau

Orte der Begegnung statt der sonstigen Sehenswürdigkeiten: Die katholische Kirchengmeinde lädt am kommenden Samstag zu einer ersten Diakonischen Stadtführung in Bad Saulgau ein.

Diese ungewohnte Art des Kennenlernens Bad Saulgaus hat Siegfried Springsguth im Rahmen seiner Ausbildung zum ständigen Diakonat der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart in einer Projektarbeit entwickelt. Den Teilnehmern soll diese Art der Stadtführung einen Blickwechsel auf die Stadt ermöglichen. Der Sozialausschuss der Kirchengemeinde unterstützt das Projekt und lädt zu den Veranstaltungen ein.

Insgesamt drei Termine bietet der angehende Diakon für die Stadtführung an. Der Rundgang durch die Stadt beginnt zweimal beim Weltladen Asante in der Hauptstraße und einmal an der Fachklinik Höchsten. Mit den unterschiedlichen Ausgangspunkten ändert sich auch der Charakter der Führung. Springsguth: „Von der Fachklinik gehen wir von außen in die Stadt“. Diese neue Art der Stadtführung dauert je zwei bis zweieinhalb Stunden.

„Ursprünglich hatte der Diakon innerhalb der Gemeinde die Aufgabe, an die Armen zu erinnern“, erklärt der 53-Jährige seine Motivation für dieses Projekt. Es gehe dabei nicht nur um materielle Armut. Die kulturelle, geistig-spirituelle und die Beziehungsarmut heutzutage gehörten ebenso dazu.

Orte der Begegnungen sind das Ziel der diakonischen Stadtführung. Dazu gehören der Weltladen Asante, der Bahnhof, die Beratungs- und Betreuungseinrichtungen von Vinzenz von Paul oder der Blumengaten Braun beim Thermalbad. Weshalb eine Gärtnerei? „Das Ehepaar Braun hat eine Trauerecke eingerichtet. Das geht über das Gewöhnliche hinaus“. In drei Schritten nähere man sich den Orten der Begegnung an: „Wahrnehmen, begegnen und ins Gespräch kommen“.

Eine ganz neue Erfindung ist die diakonische Stadtführung nicht. In Ulm gab es diese Art der Stadtrundgänge bereits. Für Bad Saulgau ist es eine Premiere. Die öffentlichen Veranstaltungen richten sich an diverse Zielgruppen und Einzelpersonen. „Die diakonische Stadtführung soll einen Blickwechsel ermöglichen“, sagt Siegfried Springsguth.

Sinn sei nicht das touristische Herumführen, so Springsguth. Die Tourismusbetriebsgesellschaft (Tbg) hat die ersten diakonischen Stadtführungen aber in den Veranstaltungskalender aufgenommen. Und: Die Tourismus-Verantwortlichen stehen der der neuen Art der Stadtführung d positiv gegenüber. „Das komplettiert unser Veranstaltungsangebot“, sagt Markus Barth, Prokurist der Tbg. Er sei auch gefragt worden, ob diakonische Stadtführung auch weiterhin angeboten werden könnten, so Springsguth.

Nebenberuflich als Diakon tätig

Ausgeschlossen ist das nicht, meint der angehende Diakon. Er könne sich „bei Interesse“ durchaus vorstellen, ein solches Angebot nach Ende seiner Ausbildung ab dem Jahr 2020 anzubieten. Als Diakon wird der 53-Jährige dann nebenberuflich tätig sein. Springsguth wohnt mit seiner Familie in Bad Saulgau, arbeitet als Mitarbeiterseelsorger in der Keplerstiftung in Ulm und Munderkingen, Trägerin von Einrichtungen der stationären und ambulanten Altenhilfe.

Zwei Termine im Dezember

Jetzt geht es aber erst einmal um drei Termine für diakonische Stadtführungen. Die erste wird am Samstag, 17. November, angeboten. Weitere Termine sind Samstag, 15. Dezember, Treffpunkt, Kapelle Fachklinik Höchsten; und Samstag, 22. Dezember, Treffpunkt Weltladen.