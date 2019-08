Ein altes Brauereigebäude fehlt dem Stadtbild

Es hieß einfach das Melcer-Haus, der Industriebau aus der Gründerzeit an der Ecke Schützenstraße, Kaiserstraße. Wobei Melcer erst einen der späteren Besitzer hinweist. Ursprünglich gehörte das Gebäude zur Storchenbrauerei.

Wie sich die Stadt in bestimmten Bereichen verändert hat, können Besucher im Stadtmuseum (Samstag und Sonntag, jeweils 14 bis 17 Uhr) in der Ausstellung „Fälschung mit Folgen“ sehen. Hier sind weitere historische Stadtansichten mit aktuellen Ansichten gegenübergestellt. Welche Geschichten rund um drei solcher Ansichten von früher und heute zu erzählen sind, hat die „Schwäbische Zeitung“ im Gespräch mit Franz Östermann, dem alten Saulgauer, einstigen Briefträger und Mitarbeiter der Post, sowie weiteren Gesprächspartnern zu ergründen versucht. Hier geht es um Fotos an der Ecke Kaiser- und Schützenstraße.

Franz Östermann erinnert sich, dass sind in diesem Gebäude die Papiergroßhandlung Söll und Müller befand. Zuletzt hatte das Haus die Funktion des Möbelhauses Melcer. Franz Östermann erinnert sich an die Art eines Möbeldiscounters: „Die Möbel waren nur so hineingestellt, dafür waren die Möbel billig.“ Brauchte man einen Schrank habe es immer wieder geheißen „Da gehst du zum Melcer, do isch’s billiger als beim Staud.“

Ursprünglich war das die Storchenbrauerei. Die Storchenbrauerei gehörte in der Zeit vor dem ersten Weltkrieg zu den vier größten Brauereien in Saulgau, so Hans Georg Rimmele in seinem Buch Obierschwaben. Die Kontingentierung der Bierherstellung und die wirtschaftliche Krise der Nachkriegszeit führt Hans Georg Rimmele als Gründe für den Niedergang dieser Brauerei an. 1922 wurde die Storchenbrauerei an das Bürgerliche Bräuhaus Ravensburg verkauft. Auch nach dem Verkauf setzte sich der Niedergang des Unternehmens fort. Vor der Brauerei befand sich die Brauereigaststätte. „Da gab es sogar einen Saal“, erinnert sich Franz Östermann. Hans Georg Rimmele schreibt, dass in diesem Saal sogar Theater gespielt worden war. 1970 wurde die Gaststätte abgebrochen, sie fiel dem Ausbau der Kaiserstraße zum Opfer. Heute befindet sich an dieser Stelle ein kleiner Platz und ein Gebäude.

Blieb das Melcer-Haus. Ein Arbeitskreis Stadtmuseum wollte dort ein Stadtmuseum einrichten, doch der Wunsch wurde nicht umgesetzt. 1999 wurde das Gebäude abgebrochen. Hans Georg Rimmele kommentiert die Entscheidung von damals in Obierschwaben kritisch: „Vielerorts besinnt man sich darauf, dass nicht nur Fachwerkhäuser den optischen Reiz eines Stadtbilds ausmachen, sondern auch die Gründerzeit reizvolle Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauten hervorgebracht hat, die genauso erhaltenswert sein können. Im Falle der Storchenbrauerei käme die Einsicht zu spät, sie wurde abgerissen und wird durch einen Neubau ersetzt.“