Eigenanteile für Schülerfahrten im Ausschuss

Der Sozialausschuss des Gemeinderats kommt heute, Donnerstag, um 18 Uhr im Stadtforum in Bad Saulgau zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Die Tagesordnung sieht Beratungen über den Jahresbericht des Kinder- und Jugendbüros für das Jahr 2016/2017 und die Regelung der Eigenanteile für die Fahrten von Bogenweiler zur Berta-Hummel-Schule in Bad Saulgau vor. Ein weiteres Thema ist das monatliche Entgelt für die die Mittagessen in der städtischen Kinderkrippe Storchennest.