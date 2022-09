Eichstegen feiert 50 Jahre Marienkapelle

, Vor ziemlich genau 50 Jahren, am 17. September 1972, wurde die Marienkapelle in Holzbauweise in Eichstegen eingeweiht. Dieses Jubiläum wird mit der ganzen Gemeinde nun am Sonntag, 18. September, gefeiert. Das Fest beginnt um 14 Uhr mit der Heiligen Messe in der Kapelle. Im Anschluss an den Gottesdienst wird im Dorfgemeinschaftshaus weiter gefeiert.Für ein Kinderprogramm ist auch gesorgt. Der Gesamterlös des Festes dient dem Erhalt der Kapelle. Foto: Kappelengemeinschaft